Policia izraelite ua “ndalon” hyrjen gazetarëve të huaj kritik ndaj Izraelit

Lina Altawell
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Policia izraelite monitoron artikujt e gazetarëve të huaj që kritikojnë Izraelin dhe rekomandon ndalimin e hyrjes së tyre në vend, transmeton Anadolu.
"Policia izraelite monitoron artikujt e gazetarëve të huaj dhe rekomandon refuzimin e hyrjes për reporterët kritik ndaj Izraelit", tha e përditshmja izraelite "Haaretz", duke cituar dokumente.
Sipas gazetës izraelite, një nga dokumentet që ajo ka siguruar përmbante një analizë të artikujve të gazetarit italian Alessandro Stefanelli, të cilit iu refuzua hyrja në Izrael korrikun e vitit të kaluar.
Analiza ishte kryer nga njësia e policisë izraelite në rrethin Judea dhe Samaria, përgjegjëse për krimet nacionaliste.
Stefanelli, gazetar i pavarur, ka publikuar artikuj në The Atlantic, Liberation në Francë, si dhe në La Repubblica dhe La Stampa në Itali.
Raporti shkruan se gazetari italian kontaktoi ambasadën izraelite, por nuk mori asnjë shpjegim për vendimin.
Më vonë, ai u përpoq të hynte në Izrael nga Jordania përmes urës Allenby, e njohur gjithashtu si Ura e Mbretit Hussein, ku u ndalua dhe u mor në pyetje nga Autoriteti Izraelit i Popullsisë dhe Imigracionit. Pas pesë orësh, iu tha se i ishte ndaluar hyrja dhe u kthye në Jordani.
Sipas "Haaretz", dokumenti i marrjes në pyetje që iu dha Stefanellit thoshte se ai ishte transferuar “nën kujdesin e zyrtarëve të sigurisë pasi kërkohej t’i nënshtrohej një hetimi sigurie”.
Autoriteti i Popullsisë dhe Imigracionit citoi një dokument policor që rekomandonte refuzimin e hyrjes së tij, sepse ai kishte akuzuar Izraelin për “aparteid” në Bregun Perëndimor të pushtuar.
- “Regjim aparteidi”
Dokumenti policor, sipas gazetës izraelite, e përshkruante Stefanellin si “gazetar dhe fotograf që ofron mbulim të njëanshëm për Izraelin”. Dokumenti përmbante lidhje dhe pamje nga ekrani të tre artikujve të tij dhe një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social amerikan X.
"Haaretz" tha se lidhja e parë çonte te eseja fotografike e Stefanellit mbi mungesën e strehimoreve kundër bombave dhe zonave të mbrojtura në fshatrat beduine të panjohura në Negev, në jug të Izraelit.
Lidhja e dytë nuk çonte në një artikull, por policia tha se Stefanelli kishte akuzuar Izraelin për krijimin e “një regjimi aparteidi” në Bregun Perëndimor.
Lidhja e tretë çonte te një artikull i shkurtër i publikuar në gazetën italiane Il Manifesto mbi ndotjen mjedisore dhe shkeljet e të drejtave të punës në zonën industriale Nitzanei Shalom pranë Tulkaremit, në veri të Bregut Perëndimor.
Mediat izraelite kishin raportuar më parë për zonën industriale në disa artikuj që theksonin diskriminimin ndaj punëtorëve palestinezë dhe rreziqet mjedisore atje.
Stefanelli i mohoi të gjitha akuzat ndaj tij. “Këto akuza janë jashtëzakonisht qesharake, më vendosin në të njëjtën listë me terroristët”, tha ai për "Haaretz".
“Këto janë fotografi që çdo fotograf tjetër mund t’i sillte nga Bregu Perëndimor. E kam të vështirë të kuptoj se si një oficer policie në një demokraci mund të shkruajë gjëra të tilla. Një dokument i tillë mund të përgatitet vetëm nëse e di se disa gjykatës do ta pranojnë”, shtoi gazetari.