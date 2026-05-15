Policia izraelite ndalon besimtarët palestinezë ndërsa lejon tubimet e ekstremistëve izraelitë në Al-Aksa

Şahin Demir
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Aktivistët izraelitë të ekstremit të djathtë mbajtën sot tubim pranë xhamisë Al-Aksa me muzikë dhe valle ndërsa policia i mbështeti ata duke u ndaluar besimtarëve të rinj palestinezë të hynin në xhaminë e tretë më të shenjtë të Islamit për të falur namazin, thanë dëshmitarët, raporton Anadolu.
Dëshmitarët thanë për Agjencinë Anadolu (AA) se izraelitët e ekstremit të djathtë organizuan një aktivitet pranë Bab al-Asbat (Porta e Luanëve), një nga hyrjet në kompleksin e xhamisë Al-Aksa, duke shënuar përvjetorin e pushtimit të Kudsit Lindor sipas kalendarit hebraik.
Ata thanë se pjesëmarrësit luajtën muzikë dhe kërcyen pranë kompleksit të xhamisë. Sipas dëshmitarëve, policia izraelite mbylli njëkohësisht portat Bab al-Asbat dhe Bab al-Malik Faisal për besimtarët që hynin në xhami.
Dëshmitarët thanë se policia izraelite vendosi kufizime për besimtarët e rinj palestinezë që përpiqeshin të hynin në xhaminë Al-Aksa për lutje.
Deri në orën 08:30 sipas kohës lokale policia izraelite nuk kishte lëshuar deklaratë në lidhje me zhvillimet.