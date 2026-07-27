Policia izraelite arreston 9 protestues në tubimin kundër dhunës së pushtuesve në Bregun Perëndimor

Şahin Demir
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Policia izraelite arrestoi nëntë protestues të shtunën gjatë një demonstrate në Tel Aviv kundër dhunës së okupatorëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Gazeta "Yedioth Ahronoth" raportoi se policia arrestoi nëntë persona mes qindra demonstruesve, me pretendimin se kishin marrë pjesë në një "protestë të paligjshme". Gazeta pretendon se të dyshuarit bllokuan rrugën "Kaplan" në qendër të Tel Avivit, duke ndërprerë trafikun ndërsa shtoi se demonstrata u mbajt pa autorizimin ose koordinimin paraprak të policisë.
Ndërkohë, grupi protestues "Nënat kundër dhunës" tha se më shumë se 200 njerëz morën pjesë në demonstratë. Grupi akuzoi policinë për përdorimin e forcës kundër demonstruesve dhe konfirmoi se nëntë protestues u arrestuan.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se policia arrestoi nëntë demonstruesit, duke thënë se ata kishin protestuar kundër "luftës", pa specifikuar se cili konflikt.
Protesta erdhi një ditë pasi pushtuesit izraelitë, të mbështetur nga ushtria, sulmuan vendbanimin palestinez Tell pranë Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vrarë katër palestinezë. Dy izraelitë u vranë gjithashtu nga të shtënat gjatë konfrontimit, sipas burimeve palestineze dhe izraelite.
Forcat izraelite vendosën një rrethim në Nablus dhe qytetet përreth pas dhunës, kryen bastisje masive arrestimesh dhe njoftuan përgatitjet për një operacion ushtarak në shkallë të gjerë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Një raport i Anadolu-s i bazuar në të dhënat zyrtare palestineze dhe raportet në terren tregon se forcat izraelite arrestuan 75 palestinezë dhe plagosën tetë të shtunën gjatë bastisjeve dhe sulmeve në 22 vendbanime dhe fshatra në shtatë qeveri.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor 2023, të paktën 1.182 palestinezë janë vrarë, 13 mijë janë plagosur dhe gati 24 mijë janë arrestuar në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas shifrave zyrtare palestineze.