Policia izraelite arreston 9 protestues në Tel Aviv gjatë një tubimi kundër dhunës së pushtuesve në Bregun Perëndimor

Şahin Demir
26 korrik 2026•Përditësim: 26 korrik 2026
Policia izraelite ka arrestuar nëntë protestues gjatë një demonstrate në Tel Aviv kundër dhunës së pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Gazeta Yedioth Ahronoth raportoi se policia ndaloi nëntë persona mes qindra demonstruesve, duke pretenduar se ata kishin marrë pjesë në një “protestë të paligjshme”.
Gazeta pretendoi se të dyshuarit kishin bllokuar rrugën Kaplan në qendër të Tel Avivit, duke penguar qarkullimin dhe tha se protesta ishte zhvilluar pa autorizim ose koordinim paraprak me policinë.
Ndërkohë, grupi protestues “Nënat kundër Dhunës” tha se në demonstratë morën pjesë më shumë se 200 persona.
Grupi akuzoi policinë se kishte përdorur forcë ndaj demonstruesve dhe konfirmoi arrestimin e nëntë protestuesve.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se policia kishte ndaluar nëntë demonstruesit, duke theksuar se ata kishin protestuar kundër “luftës”, pa specifikuar se për cilin konflikt bëhej fjalë.
Protesta u zhvillua një ditë pasi pushtuesit izraelitë, të mbështetur nga ushtria, sulmuan qytetin palestinez Tell, pranë Nablusit në veriun e Bregut Perëndimor të pushtuar, duke vrarë katër palestinezë. Gjatë përleshjes, sipas burimeve palestineze dhe izraelite, u vranë gjithashtu dy izraelitë në një sulm me armë zjarri.
Forcat izraelite vendosën rrethim në Nablus dhe në qytetet përreth pas dhunës, kryen bastisje masive për arrestime dhe njoftuan përgatitjet për një operacion ushtarak në shkallë të gjerë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Një përllogaritje e Anadolu, bazuar në të dhënat zyrtare palestineze dhe raportimet nga terreni, tregon se forcat izraelite arrestuan 75 palestinezë dhe plagosën tetë të tjerë të shtunën gjatë bastisjeve dhe sulmeve në 22 qytete dhe fshatra në shtatë guvernatorate.
Sipas shifrave zyrtare palestineze, që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023, të paktën 1.182 palestinezë janë vrarë, 13.000 janë plagosur dhe rreth 24.000 janë arrestuar në Bregun Perëndimor të pushtuar.