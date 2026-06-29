Policia irlandeze heton sulmin e dyshuar me zjarrvënie në xhaminë në Dublin

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29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Policia irlandeze ka nisur hetim për një sulm të dyshuar me zjarrvënie në një sallë lutjesh islame në qendër të Dublinit, raportoi të hënën transmetuesi RTE, transmeton Anadolu.
Një zjarr shpërtheu në Al Madinah Hall, në rrugën Talbot, rreth orës 15:30 sipas kohës lokale.
Nuk u raportuan të lënduar, ndërsa tre persona u evakuuan në mënyrë të sigurt nga ndërtesa.
Brigada e Zjarrfikësve të Dublinit tha se automjetet dhe ekipet e zjarrfikësve u dërguan në vendngjarje pas raportimeve për tym që dilte nga objekti.
Ndërtesa pësoi dëme të mëdha nga zjarri.
Policia ka hapur një hetim penal dhe tha se oficerët po ndjekin një pistë konkrete hetimi.
Hetuesit aktualisht nuk besojnë se incidenti ishte i motivuar nga racizmi apo grupe të ekstremit të djathtë.
Ngjarja shkaktoi ndërprerje të konsiderueshme të trafikut në qendrën e qytetit, ndërsa shërbimet e transportit publik në zonë u pezulluan përkohësisht.
Zjarrfikësit më vonë arritën ta vënë zjarrin nën kontroll dhe ndërtesa është izoluar si skenë krimi në pritje të një ekzaminimi mjekoligjor.