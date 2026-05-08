Policia gjermane rrethon bankën për shkak të situatës së pengjeve

Ayhan Şimşek
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Policia në Gjermani nisi një operacion të madh në qytetin jugperëndimor Sinzig të premten pas raportimeve për një situatë pengjesh pas një grabitjeje të dështuar të një banke, transmeton Anadolu.
Incidenti filloi të premten në mëngjes kur një automjet i blinduar për transportin e parave mbërriti në një degë banke në qendër të qytetit, sipas raportimeve të mediave lokale.
Policia beson se të paktën një i dyshuar dhe një punonjës banke janë aktualisht brenda zonës së kasafortës së ndërtesës, raportoi gazeta Bild. Një zëdhënës i policisë deklaroi se ata ende nuk mund të përjashtojnë praninë e disa autorëve ose pengjeve të tjera.
Një kontingjent i madh oficerësh mbetet i vendosur jashtë degës, ku automjeti i blinduar ishte lënë i parkuar pranë hyrjes kryesore. Policia u bëri thirrje banorëve të shmangin qendrën e qytetit dhe të përmbahen nga shpërndarja e informacionit të paverifikuar në mediat sociale.