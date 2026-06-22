Policia e Montrealit "neutralizon" të dyshuarin pasi dy oficerë dhe një civil pësuan lëndime

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Policia e Montrealit tha të hënën se ka qëlluar dhe “neutralizuar” një të dyshuar në lagjen Cote-des-Neiges të qytetit, pasi dy policë dhe një civil u plagosën, transmeton Anadolu.
“I dyshuari është neutralizuar. Dy oficerë policie dhe një civil janë plagosur. Operacioni policor është ende në zhvillim”, tha policia në rrjetet sociale, duke u bërë thirrje qytetarëve të vazhdojnë ta shmangin zonën.
Më herët, autoritetet e Kebekut kishin lëshuar një alarm për kërcënim të armatosur, duke paralajmëruar se policia po kërkonte një person të armatosur dhe të rrezikshëm në lagje.
Banorëve iu kërkua të qëndronin brenda shtëpive, të mbyllnin dyert, të largoheshin nga dritaret dhe të ndiqnin udhëzimet e autoriteteve lokale.
Gazeta Montreal Gazette raportoi se zëdhënësi i policisë, Jean-Pierre Brabant, kishte konfirmuar se të paktën një polic ishte plagosur pak pas orës 11:30 sipas kohës lokale, duke i thënë medias se “situata nuk ishte nën kontroll” në atë moment.
Gjendja e të plagosurve nuk u bë menjëherë e ditur.