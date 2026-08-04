Policia e Dubait mbylli 103 llogari të rreme në mediat sociale për mashtrime në internet

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04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Policia e Dubait tha se ka mbyllur 103 llogari mashtruese të mediave sociale gjatë tremujorit të dytë të vitit, si pjesë e një fushate më të gjerë për të frenuar mashtrimet në internet dhe për të forcuar mbrojtjen kundër krimit kibernetik, transmeton Anadolu.
Shifrat u njoftuan gjatë një shqyrtimi tremujor të Departamentit të Përgjithshëm të Hetimit Kriminal, ku zyrtarë të lartë vlerësuan tendencat e krimit, performancën operacionale dhe masat për të luftuar kërcënimet e reja të sigurisë.
Sipas detajeve në faqen e Policisë së Dubait, takimi u kryesua nga zëvendës komandanti i përgjithshëm për çështjet kriminale, gjeneralmajor Hareb Al Shamsi, i cili tha se trajtimi i skemave gjithnjë e më të sofistikuara të mashtrimit kërkon bashkëpunim midis agjencive të zbatimit të ligjit, institucioneve publike dhe komunitetit.
Ai u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë vigjilentë kur ndërveprojnë në internet, duke u kërkuar atyre që të mos zbulojnë detaje personale ose bankare për individët ose platformat e paverifikuara dhe të raportojnë pa vonesë përpjekjet e dyshuara për mashtrim.
Zyrtarët shqyrtuan rastet e trajtuara nga Qendra Kundër Mashtrimit, duke shqyrtuar metodat e përdorura nga kriminelët kibernetikë për të mashtruar viktimat dhe duke diskutuar mënyrat për të forcuar zbulimin e hershëm të mashtrimeve dhe për të përmirësuar aftësitë e reagimit.
Policia e Dubait tha se të dhënat e krimit për gjysmën e parë të vitit treguan rënie në disa tregues kriminalë, të cilët autoritetet ia atribuan operacioneve të vazhdueshme të zbatimit dhe nismave parandaluese të sigurisë.