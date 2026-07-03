Policia britanike kritikon zgjatjen e orarit të punës së lokaleve për ndeshjen e Anglisë në Kupën e Botës

Aysu Biçer
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Drejtuesit e policisë në Mbretërinë e Bashkuar kanë kritikuar vendimin e qeverisë britanike për të lejuar që lokalet në Angli të qëndrojnë të hapura deri në orën 05:00 me kohën lokale të hënën, për ndeshjen e Anglisë kundër Meksikës në Kupën e Botës, duke paralajmëruar se kjo do t’i largojë oficerët policorë “nga komunitetet”, transmeton Anadolu.
Këshilli Kombëtar i Shefave të Policisë tha se vendimi i vonuar do t’i detyrojë forcat policore të përshtatin planet e sigurisë brenda një kohe të shkurtër dhe do të rezultojë në zgjatjen e orarit të punës për oficerët.
Në një deklaratë të përbashkët, drejtuesit e Këshillit Kombëtar të Shefave të Policisë, Mark Roberts dhe Scott Green, paralajmëruan se kjo masë do të ushtrojë presion shtesë mbi burimet e policisë.
Ata thanë se koha e njoftimit e ka komplikuar përgatitjen, pavarësisht se orari i turneut ishte i njohur paraprakisht.
Qeveria britanike ka lejuar zgjatjen e orarit të punës për lokalet me licencë përpara ndeshjes, ndërsa zinxhirët kryesor të lokaleve kanë konfirmuar se do të përfitojnë nga ky lehtësim.
“Ne e kuptojmë se do të ketë interes të madh publik për ndeshjen e Anglisë të hënën në mëngjes dhe se shumë qytetarë do të duan të mblidhen nëpër lokale dhe ambiente të licencuara për ta shijuar këtë rast. Gjithashtu e dimë nga turnetë e mëparshëm se ndeshjet e fazës me eliminim direkt, fatkeqësisht, shoqërohen me rritje të incidenteve të dhunshme, veçanërisht në ekonominë e natës, si dhe me shtim të rasteve të dhunës në familje. Kjo lidhet drejtpërdrejt me konsumimin e alkoolit”, thanë shefat e policies.
Ata theksuan se rruga e mundshme e Anglisë drejt fazave të mëtejshme ka qenë e njohur prej një kohe të konsiderueshme dhe “ky njoftim i vonuar e detyron policinë të përshtatë planet e saj, duke bërë që oficerët të punojnë me orar të zgjatur, gjë që i largon ata nga komunitetet”.