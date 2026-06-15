Policia britanike arreston mbështetës të organizatës ‘Palestine Action’ jashtë gjykatës në Londër

Policia britanike ka ndërhyrë jashtë Gjykatës Mbretërore të Drejtësisë në Londër, ku protestuesit që kundërshtonin ndalimin e organizatës ‘Palestine Action’ u larguan dhe u kryen arrestime, transmeton Anadolu.
Ngjarja ndodhi pasi Gjykata e Apelit në Mbretërinë e Bashkuar vendosi se shpallja e ‘Palestine Action’ si organizatë terroriste ishte e ligjshme, duke rrëzuar një vendim të mëparshëm të Gjykatës së Lartë, sipas të cilit ndalimi cenonte të drejtën e protestës.
Kryetarja e Gjykatës Supreme, Sue Carr, tha se “nuk është një pretendim i qëndrueshëm të paraqitet ‘Palestine Action’ si një organizatë jo e dhunshme”.
Teksa avokatët e bashkëthemelueses së grupit, Huda Ammori, iu drejtoheshin mbështetësve, oficerët e policisë ndërhynë për të ndaluar protestuesit.
Disa prej tyre u larguan duke u mbajtur nga një oficer në secilën gjymtyrë, ndërsa një turmë prej rreth 200 personash duartrokiste dhe u bërtiste policëve “turp” dhe “jeni bashkëfajtorë”.
Policia Metropolitane njoftoi se arrestimet ishin në zhvillim e sipër dhe konfirmoi se po ndërmerrte masa pas vendimit të Gjykatës së Apelit.
“Ne e pranojmë vendimin e Gjykatës së Apelit se vendimi i Sekretarit të Brendshëm për ta shpallur ‘Palestine Action’ organizatë të ndaluar ishte i ligjshëm. Kjo do të thotë se shprehja e mbështetjes për organizatën mbetet vepër penale dhe oficerët do të arrestojnë këdo që shkel ligjin”, thuhet në deklaratën e policisë.
Policia shtoi se oficerët po monitoronin protestën jashtë Gjykatës Mbretërore të Drejtësisë, ku një numër personash po mbanin pankarta në mbështetje të ‘Palestine Action’.
Organizata Amnesty International dhe aktivistë për liritë civile kritikuan vendimin, duke argumentuar se ai përfaqëson një zgjerim shqetësues të kompetencave kundër terrorizmit dhe rrezikon të drejtën për të protestuar.
Vendimi vjen pas procedurave të mëparshme në muajin shkurt, kur tre gjyqtarë konstatuan se vendimi i atëhershëm i sekretares së Brendshme, Yvette Cooper, për të ndaluar ‘Palestine Action’ sipas Aktit të Terrorizmit të vitit 2000 ishte i paligjshëm. Ky vendim erdhi pas një sfide ligjore të ngritur nga Ammori.
Ndalimi, i cili hyri në fuqi më 5 korrik të vitit të kaluar, e bëri anëtarësimin ose mbështetjen për grupin vepër penale të dënueshme me deri në 14 vjet burg dhe ka mbetur në fuqi ndërsa qeveria vazhdoi të kundërshtonte vendimin.
Sipas mediave lokale, që nga vendosja e ndalimit në muajin korrik të vitit të kaluar janë kryer rreth 3.000 arrestime të lidhura me mbështetjen për organizatën ‘Palestine Action’.