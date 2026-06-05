Policia belge arreston protestues në Bruksel pas përleshjeve lidhur me shkurtimet në arsim

Abdulbesar Ademi
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Policia belge ka arrestuar disa protestues në Bruksel gjatë protestave të udhëhequra nga studentët kundër masave të propozuara shtrënguese të qeverisë që prekin arsimin në gjuhën frënge, transmeton Anadolu.
Studentët u mblodhën në pika të ndryshme të kryeqytetit në mesditë, me synimin për të marshuar së bashku në qendër të qytetit.
Tensionet u përshkallëzuan shpejt kur policia speciale bllokoi disa pjesë të marshimit, duke çuar në përleshje të forta. Forcat e sigurisë përdorën edhe topa uji për të shpërndarë turmat dhe arrestuan disa persona për prishje të rendit publik.
Trazirat vijnë pas përplasjeve edhe më të ashpra mbrëmë pranë Stacionit Qendror të Brukselit, ku demonstruesit dogjën mbajtëse biçikletash publike dhe hodhën fishekzjarrë.
Protestat janë drejtuar kundër rregulloreve të fundit të miratuara nga qeveria e Komunitetit Francez të Belgjikës. Politika e re parashikon shkurtime të gjera buxhetore.
Sindikatat e mësuesve dhe organizatat studentore kanë kritikuar ashpër këto kufizime ekonomike, duke theksuar se ato do të dëmtojnë ndjeshëm cilësinë e arsimit publik.