Policia bastis neo-nazistë të dyshuar në 8 qytete gjermane

Oliver Towfigh Nia
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Policia nisi bastisje në disa qytete të Gjermanisë herët në mëngjes duke synuar ekstremistë të dyshuar të krahut të djathtë, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve të sigurisë, janë 10 të dyshuar, të gjithë shtetas gjermanë. Njëri nga të dyshuarit kishte qenë më parë në paraburgim në lidhje me një rast tjetër, raportoi transmetuesi privat "n-tv".
Sipas raporteve, operacionet në tetë qytete në shtetin perëndimor të Rini Verior-Vestfalia ishin të drejtuara kundër grupit të quajtur "Jung und Stark" (Të rinj dhe të fortë).
Agjencia e inteligjencës së brendshme të Gjermanisë, Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës, ishte gjithashtu e përfshirë në hetim.
- Rritje e akteve të dhunës nga neo-nazistë të rinj
Që nga viti 2024, aktet e dhunës nga neo-nazistët, disa prej tyre shumë të rinj, janë në rritje.
Zyra Federale e Policisë Kriminale (BKA) tha në mesin e vitit 2025: "Që nga rreth mesi i vitit të kaluar, autoritetet federale dhe shtetërore të policisë kanë vërejtur se grupe të reja rinore janë shfaqur në skenën e ekstremit të djathtë, të cilat fillimisht janë formuar në hapësirën virtuale".
Këto grupe tani po e bëjnë gjithnjë e më të ndjeshme praninë e tyre përmes ngjarjeve, veprimeve shqetësuese dhe veprave penale, shtoi ai.
Sipas qarqeve të sigurisë, më i madhi nga këto grupe ekstremiste të djathta në atë kohë ishte "Jung und Stark", me një anëtarësi në rangun e disa qindra personave. Grupi "Deutsche Jugend Voran" (Rinia Gjermane Përpara) është gjithashtu nën hetim. Vlerësohet se më shumë se 100 persona identifikohen me këtë grup. Shoqata të tjera relevante përfshijnë "Der Stortrupp" dhe grupin "Letzte Verteidigungswelle".
Anëtarë të dyshuar të "Letzte Verteidigungswelle" aktualisht janë në gjykim në Hamburg për disa akte dhune. Policia në Gjermani regjistroi më shumë krime të dhunshme me motivim të djathtë vitin e kaluar se në çdo kohë që nga viti 2016.
Gjithsej 1.598 incidente të tilla u regjistruan në Zyrën Federale të Policisë Kriminale për vitin 2025 deri në fund të këtij janari, tha javën e kaluar Agjencia Gjermane e Shtypit DPA, duke cituar një përgjigje të qeverisë ndaj një interpelance parlamentare nga opozita, partia "E Majta".
Në shumicën e rasteve, hetimet u zhvilluan për sulm ose sulm të rëndë. Sipas të dhënave, Gjermania pa 1.488 krime të dhunshme me motivim të djathtë në vitin 2024 ndërsa 1.270 krime të dhunshme me prapavijë të djathtë u regjistruan në vitin 2023.