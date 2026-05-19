Policia arreston dhjetëra persona në Nairobi, protestat për çmimet e karburantit përhapen në qytete të tjera

Abdulbesar Ademi
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Policia keniane ka arrestuar dhjetëra protestues në kryeqytetin Nairobi, pas protestave të dhunshme mbarëkombëtare dhe një greve transporti të shkaktuar nga rritja marramendëse e çmimeve të karburantit, raporton Anadolu.
Një grevë mbarëkombëtare nga operatorët e transportit publik në Kenia për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit dje paralizoi shërbimet e transportit, duke lënë mijëra udhëtarë të bllokuar, ndërsa protestat, përplasjet dhe bllokimet rrugore u përhapën në qytete të mëdha.
Në Nairobi, policia e anti-trazirave përdori gaz lotsjellës dhe arrestoi dhjetëra protestues, ndërsa shpërthyen beteja në disa pjesë të kryeqytetit. Protestuesit ndezën goma, bllokuan rrugët me gurë dhe barrikada, ndërsa videot që qarkullonin në mediat sociale tregonin skena kaotike të njerëzve që iknin nga policia në disa lagje.
Media lokale gjithashtu raportoi raste vandalizmi dhe plaçkitjeje gjatë trazirave, me disa automjete të djegura në pjesë të ndryshme të vendit.
Policia tha se tre shoferë të operatorëve të taksive me motor, që përdoren gjerësisht për transport në distanca të shkurtra në Kenia, humbën jetën në një përplasje gjatë protestave në Kimbo, një zonë në qytetin Ruiru rreth 25 kilometra në verilindje të Nairobit.
Ndërprerje të transportit gjithashtu u raportuan në Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru dhe Eldoret, me shumë udhëtarë të detyruar të ecnin distanca të gjata pasi autobusët, taksitë dhe kamionët iu bashkuan grevës.
Disa shkolla kaluan në mësim online për shkak të shqetësimeve për sigurinë dhe mungesave të transportit.
Nga Shoqata Kombëtare e Pronarëve të Shërbimeve të Transportit Matatu thanë se sektori i transportit nuk mund të përballonte më operacionet me çmimet aktuale të karburantit.
Çmimet e karburantit në Kenia u rritën ndjeshëm në rishikimin e fundit mujor, me benzinën që u rrit në rreth 214.25 shilinga keniane (1.66 dollarë) për litër, ndërsa nafta u rrit në afërsisht 242.92 shilinga (1.88 dollarë) për litër, duke intensifikuar zemërimin publik për koston në rritje të jetesës në vend.
Rritjet janë lidhur me turbulencat në tregjet globale të energjisë dhe frikën për paqëndrueshmërinë rreth Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe e transportit të naftës në Lindjen e Mesme.
Kenia varet shumë nga karburanti i importuar, që do të thotë se ndërprerjet që ndikojnë në furnizimin global të naftës bruto dhe kostot e transportit reflektohen shpejt në çmimet lokale të pompave.