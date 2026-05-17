Policia arreston 43 persona në qendër të Londrës për të parandaluar përplasjet gjatë protestave rivale

Aysu Biçer
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Dyzet e tre persona janë arrestuar të shtunën gjatë një operacioni të madh të rendit publik në qendër të Londrës, ku u përfshinë më shumë se 4.000 policë, njoftoi Policia Metropolitane, transmeton Anadolu.
Operacioni ishte projektuar për të krijuar një “zonë sterile” midis dy demonstratave kundërshtare: një tubimi të organizuar nga aktivisti islamofob Tommy Robinson dhe një proteste propalestineze.
Sipas policisë, 20 nga të arrestuarit ishin të lidhur me protestën “Unite the Kingdom”, 12 me protestën “Nakba”, ndërsa 11 të tjerë nuk kishin lidhje me asnjërën nga grupet ose nuk mund të identifikoheshin.
Policia tha se 11 nga arrestimet kishin të bënin me vepra të krimeve të urrejtjes. Prej tyre, dy lidhen me protestën Nakba dhe nëntë me Unite the Kingdom. Sipas policisë, veprat përfshinin motive të dyshuara të lidhura me racën, fenë, seksualitetin dhe aftësinë e kufizuar.
Shtatë raste të tjera të lidhura me krime të urrejtjes mbeten nën hetim, me persona të dyshuar ende të paidentifikuar. Policia Metropolitane tha se këto raste lidhen të gjitha me protestën Nakba.
Tre nga arrestimet u kryen duke përdorur teknologjinë e njohjes së fytyrës në kohë reale. Personat në fjalë kërkoheshin për mosparaqitje në gjykatë dhe policia tha se asnjëri prej tyre nuk ishte i lidhur me protestat.