Plani i BE-së për kuotat në industrinë e automjeteve ngjall shqetësime për zinxhirët e furnizimit Turqi-BE

Ata Ufuk Şeker
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Gjigantët evropianë të automobilave Volkswagen, Renault dhe Stellantis i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian (BE) të zbatojë kritere të reja “Prodhuar në Evropë”, që kërkojnë që të paktën 70 për qind e vlerës së një automjeti të gjenerohet brenda vendeve anëtare, në përpjekje për të mbrojtur bazën industriale nga presionet globale, raporton Anadolu.
Megjithatë, kjo nismë rrezikon të dëmtojë si prodhuesit turq ashtu edhe ata evropianë, paralajmëroi një përfaqësues i sektorit.
Mehmet Ali Yalcindag, kryetar koordinues i Bordit të Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë (DEIK), tha për Anadolu se Unionin Doganor 30-vjeçar e ka bërë Turqinë një pjesë të pazëvendësueshme të zinxhirëve evropianë të furnizimit dhe të vlerës në industrinë e automobilave.
Sipas tij, klasifikimi i Turqisë si një vend i tretë, i kufizuar në kuotën e mbetur prej 30 për qind, do të prishte planet ekzistuese të biznesit dhe do të ulte kapacitetin prodhues rajonal.
Yalcindag theksoi se gjysma e të gjithë autobusëve që qarkullojnë në rrugët evropiane prodhohen në Turqi, ndaj përfshirja e vendit në skemën e re të origjinës “Prodhuar në Evropë” do t’i mundësonte BE-së të ruante qendrat prodhuese me kosto më të ulët dhe cilësi të lartë, duke krijuar një situatë të favorshme për të dyja palët.
“Ekzistojnë mundësi të rëndësishme bashkëpunimi mes Turqisë dhe Evropës, jo vetëm në sektorin e automobilave, por edhe në energji, mbrojtje, zinxhirët e furnizimit, digjitalizim dhe tranzicionin e gjelbër. Për këtë arsye, në vend që të diskutojmë dhe kundërshtojmë hapa që do të çonin në një kthim pas të progresit të arritur, duhet të mbrojmë fitoret ekzistuese dhe të ndërtojmë mbi to”, tha ai.
“Ne nuk do të mirëpresim asnjë propozim alternativ nga BE-ja që përjashton Turqinë dhe do të vazhdojmë aktivitetet tona lobuese në çdo platformë me vendet e BE-së në këtë drejtim”, shtoi ai.
Nisma e prodhuesve evropianë të automobilave vjen në një kohë kur Komisioni Evropian po punon për stimuj të rinj industrialë dhe mekanizma lokalizimi në kuadër të “Aktit për Përshpejtimin Industrial”.
Tre prodhuesit, të cilët së bashku përfaqësojnë më shumë se 60 për qind të prodhimit të automjeteve në BE, argumentuan se industria evropiane e automobilave po përballet me presione të forta konkurruese globale dhe se nevojiten stimuj të rinj, sipas një letre të përbashkët drejtuar Parlamentit Evropian dhe institucioneve të BE-së.
Letra thekson se vendosja e etiketës “Prodhuar në Evropë” për automjetet e shitura në tregun evropian duhet të bazohet në rregulla të përbashkëta në të gjithë bllokun, si zhvillimi i automjetit në Evropë dhe kryerja e projektimit dhe prodhimit brenda BE-së, elemente që duhet të përfshihen në llogaritjen e raportit midis përmbajtjes vendase dhe asaj të huaj në një automjet.