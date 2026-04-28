Plagosen dy ushtarë izraelitë pas shpërthimit të një droni në jug të Libanit

Mohammad Sıo
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ushtria izraelite tha se dy ushtarë u plagosën pasi një dron shpërthyes i goditi gjatë operacioneve në Liban, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë ushtarake thuhet se incidenti ndodhi të hënën, në të cilin një ushtar u plagos rëndë dhe një tjetër u plagos lehtë "si rezultat i një ndikimi të një droni shpërthyes gjatë aktivitetit operativ në jug të Libanit".
Ushtria tha se ushtarët u evakuuan në një spital dhe familjet e tyre u njoftuan. Të hënën, grupi libanez Hezbollah tha se kreu dy sulme me dronë që synonin ushtarët dhe pajisjet ushtarake izraelite.
Grupi tha se sulmet u kryen në përgjigje të shkeljeve izraelite të marrëveshjes së armëpushimit të arritur më parë këtë muaj, përfshirë sulmet ndaj fshatrave jugore dhe prishjen e shtëpive.
Më shumë se 2.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 1.6 milion janë zhvendosur nga sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, tregojnë shifrat zyrtare libaneze.
Një armëpushim 10-ditor midis Libanit dhe Izraelit hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat me tre javë të enjten e javës së kaluar.