Plagosen 8 ushtarë izraelitë në përleshjet me Hezbollahun në jug të Libanit

Lina Altawell
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Tetë ushtarë izraelitë u plagosën në përleshjet me luftëtarët e Hezbollahut gjatë një inkursioni në veri të lumit Litani në jug të Libanit, mes përshkallëzimit pavarësisht armëpushimit të përkohshëm, transmeton Anadolu.
Radioja e ushtrisë izraelite dhe Kanali 14 thanë se ushtarët u plagosën në tre përleshje të drejtpërdrejta, në distancë të afërt me Hezbollahun.
Konfrontimet shpërthyen pasi trupat nga Brigada Golani dhe Njësia Egoz kaluan lumin Litani drejt periferisë së Zawtar al-Sharqiyah, një fshat rreth 10 kilometra nga kufiri izraelit, në atë që Radioja e Ushtrisë e përshkroi si një operacion për të "neutralizuar raketat lëshuese".
Operacioni zgjati rreth një javë ndërsa u plagosën disa ushtarë, tha Radioja e Ushtrisë. Kanali 14 tha se tetë ushtarë izraelitë u plagosën në përleshjet me luftëtarët e Hezbollahut në zonë.
Mediat nuk specifikuan se kur u plagosën ushtarët ose kur ndodhi operacioni, duke thënë vetëm se kishte qenë sekret dhe i ndaluar për publikim deri sot. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu mbi raportin.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë mbi 2.869 persona, kanë plagosur mbi 8.730 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë, sipas të dhënave zyrtare libaneze.
Pavarësisht armëpushimit që u njoftua më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra në jug të Libanit.