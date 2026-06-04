Plagosen 3 anëtarë të një familjeje në sulmin izraelit në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Tre anëtarë të së njëjtës familje u plagosën sot në një sulm izraelit me dron në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes së rinovuar të armëpushimit midis Libanit dhe Izraelit, njoftuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se një automjet civil u godit në rrugën Zefta-Nmeiriyeh në rrethin Marjayoun, duke plagosur një baba, nënën dhe vajzën e tyre nga Jdeidet Marjayoun.
Të plagosurit janë dërguar në spitalin "Al-Rai" në Sidon për ndihmë mjekësore. Në një sulm të veçantë, një dron izraelit goditi një automjet në rrugën "Zefta-Kfarroumane" në Nabatieh, duke shkaktuar lëndime, sipas NNA.
Sulmet erdhën një ditë pasi Libani dhe Izraeli ranë dakord për të rinovuar armëpushimin e tyre të brishtë dhe për të krijuar "zona pilot" duke e vendosur ushtrinë libaneze nën kontroll territorial ekskluziv, me të gjithë aktorët joshtetërorë të përjashtuar.
Marrëveshja u njoftua në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas një raundi të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja të mbajtura të mërkurën në Departamentin e Shtetit.
Bisedimet e sponsorizuara nga SHBA-ja ndoqën javë të sulmeve thuajse ditore izraelite në Liban që kanë vrarë afro 3.500 njerëz që nga 2 marsi, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut.