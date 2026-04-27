Pilotët belgë kërcënojnë me grevë për shkak të mosmarrëveshjes për moshën e pensionit

Melike Pala
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Pilotët belgë kanë kërcënuar me grevë për shkak të një reforme pensionesh që rrit moshën e daljes në pension në 66 vjeç, duke krijuar atë që sindikatat e përshkruajnë si kontradiktë ligjore me rregullat evropiane të aviacionit, të cilat ndalojnë pilotët të fluturojnë pas moshës 65 vjeç, transmeton Anadolu.
Një front i përbashkët sindikal ka dorëzuar njoftim për grevë në mbarë sektorin e aviacionit, e cila hyn në fuqi të hënën, raportoi transmetuesi në gjuhën frënge RTBF.
Sindikatat thonë se reforma i vendos pilotët në një situatë “kafkaeske”: ndërsa ligji belg i detyron ata të punojnë deri në 66 vjeç — madje deri në 67 — rregulloret evropiane ua heqin automatikisht të drejtën e fluturimit në moshën 65 vjeç, duke ua përfunduar praktikisht karrierën.
Mosmarrëveshja u përshkallëzua pas shkarkimit të një piloti nga Brussels Airlines pasi kishte mbushur 65 vjeç, siç thuhet, pa kompensim financiar.
Sindikatat paralajmërojnë se pilotët e prekur mund të përballen gjithashtu me pasiguri lidhur me përfitimet e papunësisë dhe mund të pësojnë penalizime pensionale për mosarritjen e moshës ligjore të pensionimit.
“Kjo situatë është thelbësisht e paqëndrueshme”, thanë sindikatat në një deklaratë të përbashkët, duke i bërë thirrje qeverisë të ndërmarrë “zgjidhje strukturore dhe të drejta”.
Ministri belg i pensioneve Jan Jambon i pranoi shqetësimet, por tha se çështja duhet të trajtohet në nivel evropian.
Ai sinjalizoi se qeveria do të shqyrtojë mbështetjen për diskutime mbi rritjen e mundshme të kufirit të moshës së fluturimit në 67 vjeç.
Nga ana e saj, Brussels Airlines tha se ka vepruar në përputhje me rregulloret ekzistuese dhe shprehu keqardhje për kërcënimin e grevës, duke bërë thirrje për dialog.
Kompania paralajmëroi se ndërprerje të mëtejshme mund të dëmtojnë pasagjerët dhe sektorin tashmë të brishtë të aviacionit.
Sindikatat thonë se preferojnë të shmangin grevën, por paralajmërojnë se “pakënaqësia në rritje” mes pilotëve mund të çojë në përshkallëzim nëse nuk gjendet një zgjidhje e shpejtë.