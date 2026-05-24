Peshkatari 72-vjeçar ua përcjell brezave të ardhshëm artin tradicional të endjes së rrjetave
Yusuf Habash, një banor 72-vjeçar i Rakkës, Siri, jeton në brigjet e lumit Eufrat që nga viti 1983 dhe i kushton rëndësi të madhe rrjetave të peshkimit që ai bën me dorë
Ahmet Karaahmet
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
photo: Abdulrhman El Ali / AA
Rakka
Yusuf Habash, një banor 72-vjeçar i Rakkës, Siri, po përpiqet ta mbajë gjallë artin tradicional të endjes së rrjetave, i cili është në prag të harresës, duke ua mësuar atë fëmijëve dhe nipërve e mbesave të tij, përveç 42 viteve përvojë në peshkim, transmeton Anadolu.
I njohur në rajon si "shejhu i peshkatarëve, zhytësve dhe notarëve", Habash jeton në brigjet e lumit Eufrat që nga viti 1983 dhe i kushton rëndësi të madhe rrjetave të peshkimit që ai bën me dorë.
Duke endur rrjeta, riparuar rrjeta dhe prodhuar pajisje tradicionale të peshkimit me duart e tij për vite me radhë, ai po ia kalon njohuritë e tij brezave të rinj në mënyrë që ky profesion, i njohur tani nga shumë pak njerëz në rajon, të mos zhduket.
Habash, i cili prodhon dhe riparon rrjeta së bashku me fëmijët dhe nipërit e mbesat e tij, pohon se endja e rrjetave është një punë që kërkon durim dhe përvojë.
Ai thotë se rrjetat e përgatitura duke përdorur metoda tradicionale janë më të qëndrueshme dhe përbëjnë një pjesë të trashëgimisë kulturore të peshkimit.
Duke shërbyer në ekipin e zhytjes së Departamentit të Zjarrfikësve të Rakkës në rininë e tij, Habash shpëtoi shumë jetë gjatë viteve duke iu përgjigjur incidenteve të mbytjes në lumin Eufrat.
Edhe pas daljes në pension, ai mbeti i lidhur me Eufratin, duke fituar jetesën sot duke peshkuar me varkën e tij të vogël, si dhe nga rrjetat e endura me dorë dhe pajisjet tradicionale të peshkimit.
"Unë zbres në Eufrat pothuajse çdo ditë, përgatis rrjetat e mia dhe kap peshk"
Duke folur për Anadolu, Habash deklaroi se një pjesë e madhe e jetës së tij është kaluar në lumin Eufrat.
Ai tha se lumi Eufrat është "burimi i jetës" i tij si në jetën e tij profesionale ashtu edhe në atë të përditshme, dhe se lidhja e tij me Eufratin daton që nga fëmijëria e tij.
Duke shprehur se e kalon pjesën më të madhe të kohës duke peshkuar dhe përgatitur rrjetat, Habash tha: "Unë zbres në Eufrat pothuajse çdo ditë, përgatis rrjetat e mia dhe kap peshk."
Ai theksoi rëndësinë e madhe të lumit Eufrat për njerëzit e rajonit, duke deklaruar se lumi u siguron jetë miliona njerëzve përmes bujqësisë, peshkimit dhe mjeteve të tjera të jetesës.
Disa lloje peshqish janë pakësuar
Yusuf Habash theksoi se disa lloje peshqish, që dikur shiheshin shpesh dhe arrinin madhësi të mëdha, tani janë shumë të rrallë, ndërsa disa lloje rezistente vazhdojnë të ekzistojnë.
Ai beson se digat kanë pasur ndikim në ndryshimet në popullatën e peshqve, duke shtuar se ndryshimet në rrjedhën e ujit dhe prerja e disa degëve të lumit ndikojnë negativisht në ciklin natyror.
"Eufrati është një burim jete dhe bollëku për mua"
Yusufi tha se ai e fiton jetesën falë Eufratit, mësoi të notonte dhe ua kaloi këto aftësi fëmijëve dhe nipërve e mbesave të tij, duke deklaruar: "Eufrati është një burim jete dhe bollëku për mua".
Ai theksoi se lidhja që ka krijuar me Eufratin do të vazhdojë gjatë gjithë jetës së tij.