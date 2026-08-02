Pesë të vrarë dhe disa të plagosur në një sulm vetëvrasës me bombë në veriperëndim të Pakistanit

Amir Latif Arain
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
Një sulm i dyshuar vetëvrasës me bombë jashtë një stacioni policor në veriperëndim të Pakistanit të dielën në mbrëmje la të vdekur pesë persona dhe plagosi më shumë dhjetë të tjerë, njoftoi policia, raporton Anadolu.
Ngjarja ndodhi në qytetin Kabal, në luginën piktoreske Swatit, në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa, ndërsa një grup të rinjsh vendas po protestonte jashtë stacionit policor, tha për gazetarët shefi i policisë së qytetit, Mohammad Omer.
Omer tha se në vendngjarje u gjet një kokë e prerë, e cila mund t’i përkiste sulmuesit vetëvrasës.
Megjithatë, policia po heton për të përcaktuar natyrën e shpërthimit.