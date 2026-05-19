Pesë persona, përfshirë dy sulmues të dyshuar, u vranë në Qendrën Islame të San Diegos

Diyar Güldoğan, Rabia İclal Turan
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Pesë persona, përfshirë dy sulmues të dyshuar, u vranë në një incident me të shtëna në Qendrën Islame të San Diegos, thanë zyrtarët e zbatimit të ligjit, raporton Anadolu.
"Ajo që dimë deri tani është se janë tre meshkuj të rritur të vdekur", tha shefi i Policisë së San Diegos, Scott Wahl, duke iu referuar tre viktimave, duke shtuar se edhe dy sulmuesit e dyshuar ishin vrarë.
Duke folur në një konferencë për media pasi autoritetet më herët kishin deklaruar se kërcënimi ishte "neutralizuar", Wahl tha se një nga të vdekurit ishte roje sigurie që punonte në qendër.
"Për shkak të vendndodhjes së qendrës islame, ne po e konsiderojmë këtë një krim urrejtjeje derisa të provohet e kundërta dhe në këtë pikë do të punojmë ngushtë me FBI-në për t'u siguruar që kemi të gjitha burimet që na duhen për këtë hetim", shtoi ai.
Wahl tha gjithashtu se të gjithë fëmijët në qendër, e cila përfshin edhe një shkollë në vendngjarje, ishin "të sigurt".
Më herët të hënën, autoritetet kishin thënë se oficerët po i përgjigjeshin raportimeve për një incident me sulmues aktiv në qendër, e vendosur në lagjen Clairemont pranë bllokut 7.000 të Eckstrom Avenue.
Presidenti amerikan, Donald Trump, e përshkroi incidentin me të shtëna si një "situatë të tmerrshme".
"Ata po japin një konferencë për këtë ...dhe është një situatë e tmerrshme. Më kanë dhënë disa përditësime të hershme, por ne do të kthehemi dhe do ta shqyrtojmë shumë seriozisht", u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
- "Jashtëzakonisht e tmerrshme" të sulmohet një vend adhurimi
Ndërkohë, drejtori i Qendrës Islame të San Diegos, Taha Hassane, u tha gazetarëve se është "jashtëzakonisht e tmerrshme" të sulmohet një vend adhurimi.
"Nuk kemi përjetuar kurrë më parë një tragjedi të tillë", tha Hassane.
"Njerëzit vijnë në qendrën islame për t'u falur, për të festuar, për të mësuar, jo vetëm myslimanët ...Vetëm këtë mëngjes, më herët, një grup njerëzish, jomyslimanë, erdhën vetëm për të mësuar rreth besimit dhe kulturave tona. Kjo është diçka që nuk e kishim pritur kurrë", shtoi ai.
Menjëherë pas incidentit, zyrtarët thanë për Anadolu se "disa persona janë raportuar të rrëzuar", megjithëse nuk mundën të specifikonin numrin e saktë të viktimave.
Policia dhe kryetari i Bashkisë së San Diegos, Todd Gloria, u bënë thirrje banorëve të shmangin zonën dhe të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve të sigurisë publike.
"Jam në dijeni për situatën me sulmues aktiv në Qendrën Islame të San Diegos në Clairemont dhe po vazhdoj të marr përditësime nga zbatuesit e ligjit. Personeli emergjent është në vendngjarje dhe po punon aktivisht për të mbrojtur komunitetin dhe për të siguruar zonën", shkroi ai në X.
Zyra e guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se ai ishte informuar për situatën. "Jemi mirënjohës ndaj ekipeve të para të reagimit në vendngjarje që po punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe u bëjmë thirrje të gjithëve të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale", shtoi ajo.
Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islame (CAIR) në San Diego kishte publikuar gjithashtu një deklaratë pas incidentit, duke thënë fillimisht se të paktën një person ishte vrarë.
"Allahu ia dhëntë atij gradën më të lartë të Xhenetit dhe i mbroftë të gjithë nga dëmi. Askush nuk duhet të ketë frikë për sigurinë e tij gjatë pjesëmarrjes në lutje apo gjatë ndjekjes së mësimit në një shkollë fillore", tha CAIR në platformën amerikane sociale X.