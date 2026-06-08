Personat me aftësi të kufizuara në Holandë ende përballen me barriera të mëdha

Aysu Biçer
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Personat me aftësi të kufizuara në Holandë ende nuk mund të marrin pjesë plotësisht në shoqëri, pavarësisht premtimeve qeveritare të bëra një dekadë më parë, sipas një raporti të ri të Institutit të Holandës për të Drejtat e Njeriut, transmeton Anadolu.
Studiuesit zbuluan se shumë persona me aftësi të kufizuara vazhdojnë të përballen me vështirësi në jetën e përditshme. Një në katër të anketuar tha se ndjehet sikur nuk ka rëndësi në shoqëri, ndërsa gjysma u shpreh se merr pjesë në më pak aktivitete sociale sesa do të dëshironte.
Shëndetësia mbetet një shqetësim i madh. Rreth një e treta e të anketuarve raportuan vështirësi serioze në qasjen ndaj kujdesit dhe mbështetjes së duhur. Në arsim, shumë prej tyre thanë se shkollat dhe universitetet ende nuk ofrojnë përshtatje të mjaftueshme për të ndihmuar studentët me aftësi të kufizuara të kenë sukses.
Raporti thekson gjithashtu probleme në tregun e punës, ku më shumë se një e katërta e personave me aftësi të kufizuara thanë se përballen me mundësi të pabarabarta gjatë kërkimit të punës.
Shqetësimet financiare janë gjithashtu të përhapura. Më shumë se një e treta e të anketuarve shqetësohen për mjaftueshmërinë e të ardhurave në të ardhmen, përfshirë uljen e mundshme të përfitimeve sociale, rritjen e kostove të kujdesit shëndetësor dhe shpenzimet për pajisje ndihmëse thelbësore.
Instituti tha se qeveria holandeze ka bërë disa përparime, por ende nuk po përmbush shumë nga angazhimet e saj. Ai theksoi se personat me aftësi të kufizuara shpesh përballen me disa barriera njëkohësisht, duke e bërë më të vështirë pjesëmarrjen e barabartë në shoqëri.