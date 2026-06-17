Pentagoni zbulon se Grok është përdorur në luftën me Iranin

Muhammed Yasin Güngör
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Sipas një deklarate gjyqësore të një zyrtari të lartë të Pentagonit, ushtria amerikane ka përdorur versionin e inteligjencës artificiale Grok të Elon Muskut për të koordinuar operacione me goditje të shpejta gjatë luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
Shefi i të dhënave digjitale dhe inteligjencës artificiale në Pentagon, Cameron Stanley, në një deklaratë të betuar të paraqitur të hënën në një çështje federale në Mississippi, tha se Sistemi i Mençur Maven (MMS) dhe proceset e avancuara mundësuan që “forcat amerikane të vendosnin mbi 2.000 municione kundër 2.000 objektivave të ndryshëm brenda 96 orëve” gjatë operacionit të SHBA-së në Iran.
Ai e cilësoi këtë arritje si dëshmi të “rritjes së madhe të efikasitetit operacional” të ofruar nga modeli Grok Gov.
Sistemi i Mençur Maven është një platformë e mbështetur nga inteligjenca artificiale për komandim dhe analizë të të dhënave, e zhvilluar nga Pentagoni dhe kompania e softuerit Palantir.
Stanley e dha deklaratën si pjesë të një rasti federal që lidhet me një padi mjedisore, e cila synon mbylljen e turbinave me gaz që furnizojnë qendrën e të dhënave xAI Colossus 2.
Ai argumentoi se çdo ndërprerje e objektit do të rrezikonte drejtpërdrejt interesat e sigurisë kombëtare, pasi ushtria mbështetet në super-kompjuterin për trajnimin dhe përmirësimin e aftësive të saj të inteligjencës artificiale. Ai e krahasoi rëndësinë e qendrave të mëdha të të dhënave me prodhimin tradicional të municioneve.
“Aftësia kritike për të operuar qendrat e të dhënave në shkallë të gjerë është po aq themelore për mbrojtjen moderne sa prodhimi tradicional i municioneve,” tha Stanley, duke shtuar se përdoruesit në rrjetin e Pentagonit përdorin rreth 1.5 miliardë fjalë në ditë për logjistikë, analiza parashikuese dhe planifikim ushtarak.
Varësia e Pentagonit nga xAI vjen pas ndërprerjes së bashkëpunimit me kompaninë rivale Anthropic, e cila kishte refuzuar të lejonte përdorimin e modelit të saj Claude për sulme plotësisht të automatizuara ose mbikëqyrje masive të brendshme.
Në muajin mars, Washington Post raportoi se Pentagoni kishte përdorur modelin Claude dhe sistemin Maven gjatë planifikimit të sulmeve ndaj Iranit. Raporti theksonte se sistemi Maven përdorte teknologji të avancuar të inteligjencës artificiale për të identifikuar objektiva të mundshme dhe për të dhënë koordinata të sakta të tyre.
Ai gjithashtu pretendon se sistemi ishte përdorur në një operacion në janar për kapjen e presidentit venezuelian, Nicolas Maduro, përmes një operacioni ushtarak.
Versionet e Grok-ut më parë kanë qenë objekt polemikash, përfshirë raste kur chatbot-i ka lavdëruar figura historike si Hitleri dhe raste të tjera të abuzimit me modifikimin e imazheve të individëve, përfshirë të mitur, në mënyrë të papërshtatshme.