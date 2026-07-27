Pekini: SHBA-ja të ndalojë sanksionet kërcënuese kundër kompanive kineze të IA-së

Amir Latif Arain
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Kina i kërkoi SHBA-së të ndalojë "njollosjen" e kompanive kineze të inteligjencës artificiale (IA) dhe kërcënimin e tyre me sanksione, raportoi media shtetërore, transmeton Anadolu.
Një zëdhënës i Ministrisë së Tregtisë së Kinës tha se veprime të tilla nuk kishin baza faktike dhe ligjore dhe përbënin "formë tipike të hegjemonisë së IA-së", raportoi Xinhua News me seli në Pekin.
Zëdhënësi po u përgjigjej lajmeve se zyrtarë të lartë amerikanë kishin bërë thirrje publikisht për hetime ndaj kompanive kineze të IA-së mbi "distilimin" e dyshuar të modeleve të përparuara amerikane dhe mund të vendosnin sanksione mbi "vjedhjen" e dyshuar të pronës intelektuale amerikane.
Zyrtarët amerikanë të mërkurën akuzuan laboratorin kinez të IA-së Moonshot për distilimin e modelit të tij Kimi K3 nga modeli i përparuar Fable 5 i Anthropic, duke bërë që Sekretari i Thesarit, Scott Bessent të paralajmëronte për sanksione të mundshme.
Mosmarrëveshja e fundit vjen mes një rivaliteti të intensifikuar të IA-së SHBA-Kinë, me të dy vendet që e shohin gjithnjë e më shumë IA-në kufitare si aset strategjik dhe shqetësim sigurie.