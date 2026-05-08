Pekini: Nuk ka viktima midis ekuipazhit kinez në bordin e tankerit të sulmuar në Hormuz

Riyaz Khaliq Khaliq
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Pekini tha sot se nuk ka pasur viktima mes ekuipazhit kinez në bordin e anijes që u sulmua në Ngushticën e Hormuzit në fillim të kësaj jave, transmeton Anadolu.
“Tankeri në fjalë lundron nën flamurin e Ishujve Marshall me ekuipazh kinez në bord. Anija nuk ka raportuar viktima mes ekuipazhit”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian, për gazetarët në Pekin.
Ai po përgjigjej në lidhje me një lajm të medias me seli në Pekin, Caixin, sipas të cilit, një tanker kinez ishte sulmuar në Ngushticën e Hormuzit të hënën. Lajmi pretendonte se ky ishte incidenti i parë i tillë që përfshinte një anije kineze që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael me Iranin më 28 shkurt.
"Ngushtica e Hormuzit përdoret për lundrim ndërkombëtar. Kina është thellësisht e shqetësuar që një numër i madh anijesh së bashku me ekuipazhet e tyre janë përfshirë në konflikt dhe kanë mbetur të bllokuara në ngushticë”, tha Lin.
Ai shtoi se është në interesin e përbashkët të vendeve të rajonit dhe të komunitetit ndërkombëtar që të rikthehet kalimi i pandërprerë në këtë rrugë ujore kyçe. Duke u bërë thirrje palëve të përfshira në konflikt të “parandalojnë përkeqësimin” e situatës, zëdhënësi theksoi sigurinë e anijeve civile dhe ekuipazheve të tyre.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur sulme hakmarrëse nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Para shpërthimit të luftës, rreth 80 për qind e naftës bruto që kalonte përmes Ngushticës së Hormuzit destinohej për tregjet aziatike, me Kinën, Indinë dhe Japoninë si importuesit kryesorë, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë.