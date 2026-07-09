Pekini i kërkon NATO-s të heqë dorë nga "mentaliteti i Luftës së Ftohtë"

Riyaz Khaliq Khaliq
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Pekini i bëri thirrje sot NATO-s të heqë dorë nga ajo që e quajti "mentaliteti i Luftës së Ftohtë" kundër Kinës, transmeton Anadolu.
"NATO është një aleancë rajonale për mbrojtje me një fushëveprim të përcaktuar qartë të misionit dhe kufijve gjeografikë. Ajo duhet të ndalojë së kërkuari të meta te Kina", u tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning gazetarëve në Pekin.
Mao tha se "Kina është një forcë për paqen botërore. Ajo kurrë nuk kërcënon askënd dhe as nuk përbën ndonjë sfidë për sigurinë euroatlantike".
"NATO duhet të heqë dorë nga mentaliteti i vjetëruar i Luftës së Ftohtë, të adresojë perceptimin e saj për Kinën dhe të ndalojë së ekzagjeruari të ashtuquajturat narrativa të kërcënimit nga Kina", shtoi Mao.
Deklarata erdhi pasi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte mbajti takim të përbashkët me zyrtarët e lartë të katër partnerëve të bllokut nga rajoni i Azi-Paqësorit në periferi të një Samiti të NATO-s në Turqi këtë javë.
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung dhe ministri i Jashtëm Cho Hyun, ministri i Jashtëm japonez Toshimitsu Motegi dhe ministri i Mbrojtjes Shinjiro Koizumi, ministri i Industrisë së Mbrojtjes Australiane Pat Conroy dhe ministri i Mbrojtjes së Zelandës së Re Chris Penk, morën pjesë të martën në takimin e Katërshes Indo-Paqësore (IP4) të NATO-s në kryeqytetin turk, Ankara.
Edhe pse nuk janë anëtarë të NATO-s, Koreja e Jugut, Australia, Zelanda e Re dhe Japonia janë ftuar në samitet vjetore të aleancës si mysafirë që nga viti 2022.