Pekini hedh poshtë pretendimin detar të Filipineve në Detin e Kinës Jugore

Islam Uddin
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Kina hodhi poshtë atë që e quajti si "delimitimi i të ashtuquajturave vija bazë detare territoriale rreth Huangyan Dao" nga Filipinet, duke e quajtur lëvizjen "të paligjshme dhe të pavlefshme" dhe duke akuzuar Manilën për shkelje të sovranitetit territorial të Kinës dhe ligjit ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme kineze tha se Huangyan Dao është "territor i natyrshëm" i Kinës dhe përsëriti se ajo as nuk e njeh dhe as nuk e pranon vendimin e arbitrazhit të Detit të Kinës Jugore të vitit 2016, i cili favorizoi Filipinet, raportoi "Global Times".
Kina pretendon sovranitetin mbi ishullin Huangyan Dao i njohur gjithashtu si Scarborough Shoal ose Bajo de Masinloc, një territor i pretenduar gjithashtu nga Filipinet.
Kina kritikoi Aktin e Zonave Detare të Filipineve, duke thënë se ai përfshin në mënyrë të paligjshme veçoritë e pretenduara nga Kina në Detin e Kinës Jugore në zonat detare të Filipineve.
Pekini i kërkoi Manilës të ndalojë atë që e përshkroi si "shkelje dhe provokim" rreth Huangyan Dao, duke paralajmëruar se Kina do t'i përgjigjet veprimeve që i konsideron të dëmshme për sovranitetin e saj.
Deklarata e fundit vjen mes tensioneve të vazhdueshme midis Kinës dhe Filipineve në Detin e Kinës Jugore, ku të dy vendet janë konfrontuar vazhdimisht me njëri-tjetrin për pretendimet territoriale konkurruese.