Pediatri gjerman akuzohet për abuzim seksual me fëmijë

Ayhan Şimşek
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Prokurorët në landin lindor gjerman të Brandenburgut ngritën sot akuza ndaj një pediatri për abuzim seksual me fëmijë dhe përdhunim, duke pretenduar se ai ka kryer rreth 130 vepra penale ndaj pacientëve gjatë më shumë se një dekade, transmeton Anadolu.
Zyra e prokurorit publik në Potsdam tha se shumë nga krimet më të rënda kanë ndodhur ndërsa mjeku ushtronte detyrën e tij profesionale në spitalin Havelland Kliniken midis viteve 2013 dhe 2025.
Autoritetet arrestuan të dyshuarin në nëntor pasi nëna e një fëmije raportoi abuzim seksual të dyshuar në një klinikë në Rathenow. I dyshuari, i cili ishte 45 vjeç në kohën e arrestimit, që atëherë mbahet në paraburgim.
Akuzat u dorëzuan në gjykatën rajonale në Potsdam. Tani gjyqtarët do të shqyrtojnë provat për të përcaktuar nëse çështja do të kalojë në gjykim.