Pavarësisht marrëveshjes SHBA-Iran, Izraeli thotë se trupat e tij do të qëndrojnë brenda Libanit

Şahin Demir
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ushtria izraelite publikoi sot një hartë që tregon vazhdimin e dislokimit të saj në një zonë që shtrihet deri në 10 kilometra brenda jugut të Libanit, pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit SHBA–Iran që përfshin ndalimin e operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, ushtria tha se forcat e saj mbeten të dislokuara brenda asaj që e përshkroi si "zonë sigurie" brenda territorit libanez sipas "nevojave operacionale".
Ajo tha se trupat do të vazhdojnë të operojnë në këtë zonë për të eliminuar kërcënimet dhe për të forcuar mbrojtjen e banorëve të veriut të Izraelit.
Ushtria bashkëngjiti një hartë që tregon shtrirjen e dislokimit të saj në sektorë të gjerë të jugut të Libanit.
Sipas hartës, forcat izraelite janë të pozicionuara në thellësi të ndryshme që variojnë afërsisht nga 6 deri në 10 kilometra brenda territorit libanez.
Në disa sektorë perëndimorë dhe qendrorë, dislokimi arrin pothuajse 10 kilometra në brendësi, me pjesë të zonës që shtrihen drejt veriut deri afër lumit Litani.
Njoftimi erdhi një ditë pasi SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që synon t'i japë fund konfliktit që filloi pasi Washingtoni dhe Tel Avivi nisën sulme ushtarake ndaj Iranit më 28 shkurt.
Marrëveshja me 14 pika parashikon një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin.
Zyrtarët iranianë kanë deklaruar vazhdimisht se ndalimi i sulmeve izraelite dhe operacioneve ushtarake në Liban është një nga objektivat kryesore të marrëveshjes.
Megjithatë, drejtuesit politikë dhe ushtarakë izraelitë kanë sinjalizuar se ofensiva në Liban do të vazhdojë pavarësisht memorandumit.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zgjeruar sulmet në Liban, duke vrarë 3.884 persona dhe duke plagosur 11.856 të tjerë, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit.
Izraeli vazhdon të mbajë nën pushtim zona në jug të Libanit, disa që prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë konfliktit 2023–2024, ndërsa ofensiva e fundit ka zgjeruar praninë e tij ushtarake në më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez.