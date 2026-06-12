Patriarku latin i Kudsit paralajmëron përkeqësimin e kushteve në Gaza dhe Bregun Perëndimor nën pushtimin izraelit

Tarek Chouiref
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Patriarku latin i Kudsit, kardinali Pierbattista Pizzaballa, paralajmëroi të enjten se kushtet në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar vazhdojnë të përkeqësohen nën pushtimin izraelit mes thellimit të vuajtjeve humanitare dhe përshkallëzimit të sulmeve nga okupuesit izraelitë, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një konference për shtyp në Paris, Pizzaballa tha se situata në të gjithë territoret palestineze është përkeqësuar në mënyrë të vazhdueshme që nga 7 tetori 2023, sipas komenteve të transmetuara nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa.
Ai paralajmëroi se dehumanizimi dhe normalizimi i vuajtjeve po nxisin paqëndrueshmëri të mëtejshme dhe po thellojnë krizën.
Duke përshkruar kushtet në Gaza, Pizzaballa tha se shumica e palestinezëve tani po jetojnë ose në tenda ose midis rrënojave të lagjeve të shkatërruara pas shkatërrimit të gjerë në të gjithë enklavën.
Ai tha se përpjekjet e rindërtimit nuk kanë filluar ende dhe nuk ka asnjë kornizë të qartë apo afat kohor për rindërtimin e Gazës.
Pavarësisht shkatërrimit, patriarku tha se kisha vazhdon të funksionojë përmes famullisë së qytetit të Gazës dhe Shkollës së Familjes së Shenjtë, e cila mbetet e vetmja shkollë pjesërisht funksionale në territor dhe aktualisht u shërben rreth 600 nxënësve.
Ai shtoi se Franca dhe partnerë të tjerë ndërkombëtarë po mbështesin planet për të pritur gati 2.000 studentë duke filluar nga shtatori i ardhshëm, në një përpjekje për të ruajtur njëfarë ndjenje të jetës normale për fëmijët në Gaza.
Pizzaballa paralajmëroi gjithashtu se mungesa e ndonjë horizonti politik për t'i dhënë fund konfliktit po lë plagë të thella psikologjike te familjet dhe fëmijët në të gjithë enklavën.
Duke iu kthyer Bregut Perëndimor të pushtuar, Pizzaballa paralajmëroi se trajektorja e ardhshme e konfliktit do të përcaktohet kryesisht atje.
Ai tha se zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme, sulmet nga okupuesit izraelitë, postblloqet ushtarake dhe mosndëshkimi i përhapur po e bëjnë jetën e përditshme gjithnjë e më të padurueshme për palestinezët.
Patriarku theksoi në mënyrë specifike fshatin kryesisht të krishterë të Taybeh në lindje të Ramallah, duke thënë se zyrtarët e kishës marrin telefonata gati ditore nga banorët.
Sipas zyrtarëve lokalë, okupuesit izraelitë kanë vënë në shënjestër kohët e fundit pronat dhe zonat përreth kishës historike "St. George" në Taybeh, ndërsa mbishkrimet raciste dhe incidentet e frikësimit janë shtuar gjithashtu.
Sipas shifrave palestineze, rreth 750.000 okupues jetojnë në vendbanime të paligjshme dhe poste në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë Kudsin Lindor.