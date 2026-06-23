Patriarkët katolikë dhe ortodoksë grekë të Kudsit vizitojnë Gazën me "mesazh shprese" mes krizës humanitare

Tarek Chouiref
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Klerikët më të lartë në Kuds të Kishës Katolike dhe Kishës së Krishterë Ortodokse Greke vizituan të hënën Spitalin Baptist dhe Universitetin Al-Azhar në Gaza, si pjesë e një misioni baritor dyditor që synon të mbështesë palestinezët që përballen me kushte të rënda humanitare të shkaktuara nga lufta gjenocidale e Izraelit, transmeton Anadolu.
Patriarku ortodoks grek i Kudsit, Theophilos III dhe Patriarku Latin i Kudsit, Kardinali Pierbattista Pizzaballa, mbërritën në Gaza të shoqëruar nga zyrtarë humanitar dhe shëndetësor, si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare të ndihmës.
Delegacioni përfshinte Joseph D. Blotz, spitalor i madh i Urdhrit Sovran Ushtarak të Maltës, së bashku me përfaqësues nga grupi humanitar Malteser International.
Pizzaballa vizitoi Spitalin Baptist në qytetin lindor të Gazës, duke inspektuar departamentet e tij dhe duke shqyrtuar kushtet me të cilat përballen pacientët dhe civilët e zhvendosur që strehohen atje.
Vizita përfshiu gjithashtu Universitetin Al-Azhar dhe Spitalin e Syrit St. John si pjesë e përpjekjeve për të vlerësuar kushtet në institucionet arsimore dhe mjekësore në të gjithë enklavën.
Në një deklaratë, Patriarkana Latine e Kudsit tha se vizita pasqyron "përgjegjësinë baritore" të kishave ndaj banorëve të Gazës mes "vuajtjeve të rënda humanitare, frikës, humbjes dhe pasigurisë".
Patriarkana tha se prania e dy krerëve të kishës mbart "lutjen e Kudsit për besimtarët e plagosur të Gazës dhe për të gjithë ata që vuajnë" në një mesazh ngushëllimi, mëshirë dhe solidariteti.
Dy patriarkët pritet të takojnë anëtarët e klerit, komunitetet fetare, familjet e krishtera dhe palestinezët e prekur nga kriza humanitare për të ofruar mbështetje shpirtërore dhe shpresë të përtërirë.