Pasagjerët në Aeroportin e Brukselit përballen me radhë disaorëshe për shkak të sistemit të ri kufitar të BE-së

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09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Pasagjerët në Aeroportin e Brukselit kanë përjetuar vonesa të mëdha në kontrollin kufitar, me disa udhëtarë jo-shtetas të BE-së që pritën deri në katër orë për shkak të zbatimit të sistemit të ri të bllokut për hyrje-dalje (EES), transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Aeroportit të Brukselit, Jeffrey Franssens, për portalin e lajmeve The Brussels Times tha se pasagjerët jo të BE-së që mbërrinin në aeroportin në Zaventem u përballën me pritje deri në katër orë në kontrollin e pasaportave, ndërsa ata që largoheshin prisnin deri në një orë në radhë.
Sipas aeroportit, qytetarët e BE-së përjetuan pritje më të shkurtra nga 10 deri në 15 minuta.
Vonesat lidhen me nisjen e sistemit hyrje-dalje (EES), një platformë digjitale e menaxhimit të kufijve e prezantuar për të regjistruar shtetasit jo të BE-së që hyjnë dhe dalin nga zona Shengen.
Sistemi regjistron të dhënat personale dhe biometrike të udhëtarëve, përfshirë shenjat e gishtërinjve, duke zëvendësuar vulosjen tradicionale të pasaportave.
Zyrtarët evropianë e kanë përshkruar systemin EES si një mjet që synon rritjen e sigurisë kufitare dhe thjeshtimin e kontrolleve në të gjithë zonën Shengen.
Megjithatë, disa aeroporte në Evropë, përfshirë në Belgjikë dhe Portugali, kanë raportuar ndërprerje operacionale dhe kohë më të gjata përpunimi që nga zbatimi i tij.
Në muajin mars, autoritetet belge njoftuan se do të shtynin përkohësisht mbledhjen e të dhënave biometrike në kuadër të sistemit EES për të ulur kohën e pritjes, megjithëse elementë të tjerë të sistemit mbeten në fuqi.
Pavarësisht kësaj mase, mbingarkesa në Aeroportin e Brukselit ka vazhduar.
Drejtori ekzekutiv i aeroportit, Arnaud Feist, paralajmëroi në muajin maj se radhët e zgjatura mund të krijojnë sfida serioze operacionale gjatë sezonit të ngarkuar të udhëtimeve verore.
Ai tha se aeroporti ka paralajmëruar vazhdimisht autoritetet për mungesë personeli në kontrollin kufitar dhe rrezikun e ndërprerjeve serioze nëse nuk sigurohen burime shtesë.