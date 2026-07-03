Pas WhatsApp-it, India kërkon llogari nga Telegram dhe Signal për sigurinë e përdoruesve

Ahmad Adil, Riyaz Khaliq Khaliq
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
India ka ngritur shqetësimin për rrezikun e mashtrimit dhe imitimit, duke kërkuar nga dy platforma kryesore të mesazheve Telegram me bazë në Dubai dhe Signal me bazë në SHBA të shpjegojnë veçoritë ekzistuese të emrave të përdoruesit, transmeton Anadolu.
Në njoftimin për Telegram, Ministria e Elektronikës dhe Teknologjisë së Informacionit pyeti pse duhet të lejohet të ketë funksionin, raportoi "Press Trust of India|.
Njoftimet pasojnë që qeveria indiane i kërkon kompanisë së teknologjisë amerikane Meta në fillim të kësaj jave që të mos përdorë veçorinë e re të emrit të përdoruesit të WhatsApp-it në Indi.
Ministria e IT pyeti dy platformat se si po i adresojnë shqetësimet rreth mashtrimit dhe imitimit. Autoritetet kërkuan që Meta të jepte shpjegim të detajuar të veçorisë brenda tre ditëve dhe i drejtuan kompanisë që të mos e lançonte atë deri në përfundimin e konsultimeve për këtë çështje.
WhatsApp-i, në një deklaratë, mbrojti funksionin duke përmendur masa mbrojtëse të integruara për të parandaluar mashtrimet dhe imitimet dhe mbrojtjen e përdoruesve. Funksioni i ri do t'i lejojë përdoruesit e WhatsApp-it të lidhen duke përdorur emrat e përdoruesve në vend që të ndajnë numrat e tyre të telefonit.
Funksioni, i cili do të prezantohet gradualisht gjatë muajve të ardhshëm, u mundëson përdoruesve të rezervojnë një emër përdoruesi unik përmes aplikacionit celular WhatsApp. Pasi të aktivizohet, përdoruesit do të jenë në gjendje të shkëmbejnë emrat e përdoruesve në vend të numrave të telefonit kur fillojnë bisedat.