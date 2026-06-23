Pas tensioneve me administratën Trump, Netanyahu kërkon që Izraeli të çlirohet nga varësia e huaj

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të martën se Izraeli duhet të reduktojë varësinë e tij nga mbështetja e huaj dhe të ndërtojë një sistem të pavarur armësh mes mosmarrëveshjeve midis qeverisë së tij dhe administratës së presidentit amerikan, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim me oficerët luftarakë rezervë që ndjekin një kurs në bllokun e paligjshëm të vendbanimeve Gush Etzion në Bregun Perëndimor të pushtuar, Netanyahu tha se Izraeli vlerëson ndihmën që ka marrë nga Washingtoni, por duhet të forcojë aftësitë e veta.
“Unë e vlerësoj shumë mbështetjen që Izraeli ka marrë nga miqtë tanë amerikanë, por ne duhet të çlirohemi nga varësia dhe të ndërtojmë sistemin tonë të pavarur të armatimit”, citohet të ketë thënë Netanyahu nga faqja izraelite e lajmeve Ynet.
Netanyahu tha se Izraeli duhet të vazhdojë të zgjerojë fuqinë e tij ushtarake dhe aftësitë teknologjike.
"Ne duhet të çlirohemi nga varësia, të ndërtojmë gjithnjë e më shumë forcë, të prezantojmë gjithnjë e më shumë teknologji, të trajnojmë gjithnjë e më shumë gjenerata komandantësh si ju - sepse kjo është ajo që do të përcaktojë përfundimisht se ku do të jemi," tha ai.
Vërejtjet vijnë mes mosmarrëveshjeve në rritje brenda qarqeve politike dhe të sigurisë izraelite mbi një memorandum mirëkuptimi midis SHBA-së dhe Iranit dhe implikimet e tyre të mundshme për përfundimin e luftës në frontin libanez.
Të enjten e kaluar, nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance, kritikoi ashpër ministrat në qeverinë e Netanyahut për kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes SHBA-Iran.
“Nëse do të isha në kabinetin e qeverisë izraelite, mund të mos sulmoja të vetmin aleat të fuqishëm që më ka mbetur në të gjithë botën”, tha Vance.
"Gjatë tre muajve të fundit, dy të tretat e armëve mbrojtëse që kanë mbrojtur atdheun tuaj janë ndërtuar nga duart amerikane dhe janë paguar nga dollarët e taksave amerikane. Problemi për Izraelin nuk është Donald J. Trump dhe kushdo në Izrael që mendon se problemi i tyre më i madh është Presidenti i Shteteve të Bashkuara duhet të zgjohet dhe të nuhasë realitetin e situatës në të cilën ndodhet ai vend", shtoi ai.
Irani dhe SHBA-ja njoftuan më 14 qershor se kishin arritur një mirëkuptim prej 14 pikash të ndërmjetësuar nga Pakistani, me qëllim përfundimin e luftës dhe adresimin e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura përmes dialogut dhe negociatave.
Memorandumi, i njohur si Memorandumi i Mirëkuptimit të Islamabadit, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe ai i SHBA-së, Donald Trump.
Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e luftës, duke përfshirë atë në Liban, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit.