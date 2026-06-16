Pas marrëveshjes me SHBA-në, anijet e para iraniane kalojnë pa pengesë bllokadën detare

Lina Altawell
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Anijet e para iraniane kaluan zonën e bllokadës detare të SHBA-së pa pengesa pasi u arrit një memorandum mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës midis Washingtonit dhe Teheranit, njoftoi të martën Agjencia gjysmë zyrtare e Iranit Fars News, transmeton Anadolu.
Të paktën tre cisterna iraniane të naftës dhe dy anije mallrash që transportonin mallra thelbësore depërtuan përmes bllokadës detare të SHBA-së pas një marrëveshjeje midis vendeve.
Një cisternë e madhe iraniane e njohur si VLCC dhe një anije tjetër e përdorur për transportin e bagëtive u zhvendosën nga ujërat e hapura drejt porteve iraniane, tha agjencia.
Një tjetër cisternë iraniane që transportonte naftë kaloi gjithashtu Gjirin e Omanit drejt portit të caktuar të eksportit, tha Fars, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth destinacionit.
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, vendi i të cilit udhëhoqi ndërmjetësimin midis Washingtonit dhe Teheranit, njoftoi herët të hënën se SHBA-ja dhe Irani kishin arritur një marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, duke përfshirë edhe Libanin. Marrëveshja pritet të nënshkruhet në Zvicër të premten.