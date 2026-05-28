Pas 20 të vrarëve në Gaza, Hamasi akuzon Izraelin se sulmet e fundit synojnë rikthimin te "lufta gjenocidale"

Şahin Demir
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Grupi palestinez Hamas tha sot se përshkallëzimi i sulmeve të Izraelit ndaj civilëve në Rripin e Gazës dhe vrasja e më shumë se 20 palestinezëve gjatë 48 orëve të fundit tregon se Tel Avivi po kërkon të kthehet në "ritmin e luftës së gjenocidit" që vazhdoi për dy vjet, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Hamasi tha se sulmet ajrore izraelite që shënjestruan një apartament banimi në qytetin qendror të Gazës gjatë natës, të cilat vranë 10 palestinezë, përfshirë dy fëmijë dhe dy gra, dhe plagosën dhjetëra të tjerë, përbëjnë "krim të ri" dhe "shkelje të përsëritur dhe flagrante" të marrëveshjes së armëpushimit të nënshkruar në Sharm el-Sheikh.
Marrëveshja e armëpushimit në Sharm el-Sheikh u nënshkrua në tetor 2025 nën ndërmjetësimin e Egjiptit, SHBA-së, Katarit dhe Turqisë ndërsa hyri në fuqi më vonë atë muaj.
Marrëveshja pasoi dy vjet lufte në Gaza që filloi më 8 tetor 2023, gjatë së cilës më shumë se 72 mijë palestinezë u vranë dhe mbi 172 mijë të tjerë u plagosën, sipas shifrave palestineze, së bashku me shkatërrime të gjera që prekën rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.
Hamasi tha se sulmet e intensifikuara të Izraelit ndaj civilëve në të gjithë Gazën dhe vrasja e më shumë se 20 palestinezëve në sulmet që shënjestruan lagjet e banimit gjatë dy ditëve të fundit tregojnë qëllimin e tij për të rinisur operacionet ushtarake në shkallë të gjerë.
Grupi palestinez akuzoi gjithashtu Izraelin për shpërfillje të përpjekjeve të vendeve ndërmjetësuese dhe për shkelje të garancive dhe angazhimeve të marra sipas marrëveshjes së armëpushimit.