Partia opozitare greke SYRIZA akuzon qeverinë për "bashkëpunim me Izraelin" në një operacion piraterie

Ahmet Gençtürk
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
ATHINË (AA) - Partia opozitare e majtë greke SYRIZA akuzoi sot qeverinë për bashkëpunim pasi Izraeli sulmoi një flotilje ndihmash për Gazën, duke e përshkruar atë si një "operacion piraterie të paligjshëm", transmeton Anadolu.
Duke iu referuar interceptimit që ndodhi sot në ujërat ndërkombëtare vetëm pak milje larg ujërave territoriale të Greqisë, shefja e politikës së jashtme të SYRIZA, Rena Dourou tha se "Operacioni i paligjshëm i piraterisë u zhvillua brenda zonës së kërkim-shpëtimit të Greqisë, me mungesë të Rojës Bregdetare dhe autoriteteve greke".
"Qeveria greke është bashkëpunëtore në një veprim që shkel çdo koncept të së drejtës ndërkombëtare që është kryer nga shteti i Izraelit, i cili po evoluon në një shtet të përjashtuar që vepron në dëm të paqes dhe stabilitetit në rajon", tha ajo.
"Kryeministri grek mban përgjegjësi personale për tolerancën dhe bashkëpunimin e Greqisë ndaj një shteti që drejtohet në luftë me Iranin dhe Libanin, gjenocidin në Gaza dhe përbuzjen për çdo koncept të legjitimitetit ndërkombëtar. Qeveria greke është përgjegjëse dhe bashkëpunëtore", shtoi Dourou.
Flotilja, që mbante ndihma humanitare, u nis dy javë më parë nga ishulli italian i Siçilisë, me një total prej 58 anijesh që synojnë të thyejnë bllokadën shumëvjeçare të Izraelit ndaj Gazës. Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke e lënë popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.