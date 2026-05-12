Parlamenti miraton projektligjin që vendos vendet e trashëgimisë kulturore në Bregun Perëndimor nën kontrollin izraelit

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Parlamenti izraelit (Knesseti) ka miratuar në lexim të parë projektligjin që do t'i vendosë vendet e trashëgimisë në Bregun Perëndimor të pushtuar nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Izraelit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë sot Knesseti tha se anëtarët e tij e miratuan projektligjin të hënën në mbrëmje. Masa "propozon të vendosë përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të shtetit për kujdesin e antikiteteve, trashëgimisë dhe vendeve arkeologjike" në Bregun Perëndimor duke krijuar një organ nën Ministrinë e Trashëgimisë së Izraelit, thuhet në deklaratë.
Projektligji propozon t'i japë organit "të gjitha kompetencat e nevojshme" për të gërmuar, zhvilluar dhe menaxhuar vendet arkeologjike dhe të trashëgimisë si dhe për "shpronësimin dhe blerjen e tokës për këtë qëllim", shtoi ajo.
Projektligji duhet të miratohet në leximin e dytë dhe të tretë përpara se të bëhet ligj.
Në shkurt, Kabineti i Sigurisë së Izraelit urdhëroi shfuqizimin e një ligji që ndalonte shitjen e tokës palestineze te hebrenjtë në Bregun Perëndimor, hapjen e të dhënave të pronësisë së tokës dhe transferimin e autoritetit të lejeve të ndërtimit nga bashkia palestineze në administratën civile të Izraelit.
Gjatë viteve të fundit, organizatat palestineze dhe ndërkombëtare kanë treguar se qeveria izraelite po kërkon të aneksojë Bregun Perëndimor si një fakt të kryer përmes një sërë masash për vendbanimet pa një deklaratë zyrtare të aneksimit.
Në një mendim historik në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.