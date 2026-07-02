Parlamenti izraelit miraton projektligjin për të ndaluar ezanin për namaz përmes altoparlantëve

Serdar Dincel, Layan Bsharat
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Parlamenti izraelit miratoi të mërkurën një projekt-ligj që synon të ndalojë thirrjen e ezanit në Izrael me altoparlantë, transmeton Anadolu.
Gazeta "Israel Hayom" raportoi se parlamenti miratoi projektligjin në leximin e tij paraprak për të shtrënguar zbatimin e ligjit kundër asaj që e përshkroi si "zhurmë xhamie".
Projektligji kaloi 50-36 në parlamentin 120 anëtarësh, sipas gazetës "Yedioth Ahronoth".
I prezantuar nga partia Otzma Yehudit, e udhëhequr nga ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, projektligji u mbështet nga partia opozitare Yisrael Beiteinu e politikanit të krahut të djathtë Avigdor Lieberman.
Kreu i Këshillit Kombëtar Palestinez, Rawhi Fattouh e përshkroi veprimin si një "krim" dhe "terrorizëm legjislativ".
"Është një shkelje e hapur e lirisë së adhurimit dhe besimit", tha Fattouh në një deklaratë.
Projektligji duhet të kalojë tre lexime shtesë përpara se të bëhet ligj.
Ndalimi i ezanit përmes altoparlantëve do ta zhvesh atë nga qëllimi i tij praktik, pasi shërben për të njoftuar muslimanët për kohët e namazit në vend që të funksionojë thjesht si një ritual i recituar brenda xhamive.
Sipas "Kanalit 14" të Izraelit, legjislacioni i propozuar parashikon që asnjë sistem zanor nuk mund të instalohet ose operohet në asnjë xhami pa autorizim të qartë paraprak.