Parlamenti izraelit miraton projektligjin për studimin e Torahut në lexim të parë

Zein Khalil
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Parlamenti izraelit (Knesseti) miratoi të mërkurën, në leximin e parë një projektligj që i jep studimit të Torahut status të veçantë kushtetues dhe forcon mbrojtjen ligjore për nxënësit e shkollave fetare hebraike, transmeton Anadolu.
Projektligji, i quajtur "Ligji bazë mbi studimin e Torës", u miratua me 63-53 vota, raportoi gazeta "Yedioth Ahronoth". Ai ende kërkon miratim në leximin e dytë dhe të tretë përpara se të bëhet ligj.
Sipas gazetës disa anëtarë të koalicionit qeverisës e kundërshtuan projektligjin, përfshirë Moshe Solomon të partisë së Zionizmit Fetar dhe Dan Illouz dhe Yuli Edelstein të partisë Likud të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.
Partitë ultra-ortodokse (Haredi) i kërkuan Netanyahut të marrë pjesë në votim për të siguruar shumicë prej më shumë se 61 anëtarësh të parlamentit, duke forcuar kështu pozitën e ligjit në rast se ai kundërshtohet në Gjykatën e Lartë.
Netanyahu mori pjesë në seancën e votimit pasi la një ngjarje publike për të marrë pjesë në votimin e projektligjit, vuri në dukje gazeta. Ai arriti mirëkuptim me liderët e partive Haredi për të avancuar një sërë ligjesh që janë ndër prioritetet e tyre, përfshirë projekt-ligjin "Ligji bazë për studimin e Torahut" dhe një projekt-ligj që parandalon arrestimin e atyre që shmangin detyrimin ushtarak.
Në këmbim, partitë Haredi pritet të mbështesin hapat politikë të promovuar nga Netanyahu dhe koalicioni qeverisës, përfshirë krijimin e një komiteti hetimor politik për ngjarjet e 7 tetorit 2023, ndarjen e kompetencave të Prokurorit të Përgjithshëm dhe marrëveshjet që lidhen me kohën e zgjedhjeve të ardhshme.
Izraeli ka qenë dëshmitar i protestave të shpeshta nga mijëra hebrenj ultra-ortodoksë, të cilët bllokuan rrugët me makina për të protestuar kundër shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Hareditë, të cilët përbëjnë rreth 13 për qind të popullsisë prej 10 milionë banorësh të Izraelit, argumentojnë se shërbimi ushtarak kërcënon identitetin e tyre fetar dhe mënyrën e jetesës, sepse shumë i përkushtohen studimit të Torës. Rabinët e njohur u kanë kërkuar ndjekësve të refuzojnë draftin dhe "të grisin urdhrat e regjistrimit".