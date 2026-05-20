Parlamenti izraelit miraton projektligjin për shpërbërjen në lexim paraprak

Rania R.a. Abushamala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Parlamenti i Izraelit (Knesset) ka miratuar një projektligj për shpërbërjen e tij në një lexim paraprak me mbështetjen e ligjvënësve të koalicionit dhe të opozitës, transmeton Anadolu.
Sipas kanalit zyrtar të Knessetit, kryeparlamentari Amir Ohana tha se 110 ligjvënës votuan në favor të propozimit, ndërsa asnjë anëtar nuk e kundërshtoi atë.
Votimi shënon fazën e parë në procesin legjislativ për të shpërbërë Knessetin dhe potencialisht për të hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme.
Sipas të përditshmes "Yedioth Ahronoth", kryeministri Benjamin Netanyahu nuk mori pjesë në votimin paraprak në seancën plenare të Knessetit, sepse po mbante një takim të sigurisë.
Projektligji për shpërbërjen do të kërkojë lexime shtesë përpara se të kthehet në ligj.