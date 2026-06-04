Parlamenti izraelit miraton lehtësime tatimore për dhjetëra vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Parlamenti izraelit (Knesset) miratoi sot legjislacionin që jep përjashtime nga taksat për dhjetëra vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Knesseti tha se ligjvënësit miratuan projektligjin në leximin e tij përfundimtar, duke u dhënë përfitime tatimore vendbanimeve të paligjshme që ndodhen në atë që e quajti "zona e vijës së konfrontimit lindor".
Legjislacioni u sponsorizua nga anëtarët e Knessetit, Zvi Sukkot, nga partia e Zionizmit Fetar të udhëhequr nga ministri i Financave Bezalel Smotrich dhe Limor Son Har-Melech nga partia e ekstremit të djathtë hebraik Fuqia e udhëhequr nga ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, së bashku me ligjvënës të tjerë.
Projektligji u miratua me 32-23 vota. Sipas ligjit, banorët do të kenë të drejtën e përjashtimeve tatimore gjatë gjithë vitit tatimor dhe mund të zgjedhin midis përfitimeve tatimore të disponueshme nëse kualifikohen për më shumë se një përjashtim.
Legjislacioni është vendosur të hyjë në fuqi në janar 2027 dhe të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2027. Ai gjithashtu autorizon ministrin e Financave, me miratimin e Komitetit të Financave të Knessetit, të zgjasë vlefshmërinë e tij për periudha shtesë deri në dy vjet secila.
Në një raport të botuar në fund të majit, grupi izraelit kundër vendbanimeve "Paqe Tani" (Peace Now) tha se ligji do të klasifikonte dhjetëra vendbanime të paligjshme si zona, banorët e të cilave kanë të drejtë për përfitime të konsiderueshme tatimore.
Grupi vuri në dukje se projektligji origjinal synonte të zgjeronte përfitimet tatimore në të gjitha vendbanimet, por u ngushtua për shkak të kostos së tij të lartë dhe kundërshtimeve profesionale, duke u zbatuar përfundimisht në 58 vendbanime të paligjshme.
Sipas "Paqe Tani", versioni i përditësuar përfshin kryesisht vendbanime të paligjshme ku mbështetja për partinë e Zionizmit Fetar është veçanërisht e fortë. Komuniteti ndërkombëtar i konsideron vendbanimet e ndërtuara në territorin e pushtuar palestinez të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe pengesë kryesore për zgjidhjen me dy shtete.
Qeveria e Netanyahut ka mbrojtur hapur një zgjerim të konsiderueshëm të aktivitetit të vendbanimeve të paligjshme që nga marrja e detyrës në fund të vitit 2022. Sipas vlerësimeve të "Paqe Tani", më shumë se 750 mijë pushtues izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor.