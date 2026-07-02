Parlamenti i Zimbabvesë miraton amendamentin përfundimtar kushtetues që zgjat mandatin presidencial në 7 vjet

James Kunda
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Parlamenti i Zimbabvesë gjatë një seance të posaçme të mbajtur sot ka miratuar amendamentin përfundimtar të Kushtetutës së vendit, duke zgjatur mandatin presidencial nga pesë në shtatë vjet dhe duke hequr kërkesën që zëvendëspresidenti të bëjë betimin e detyrës kur posti i presidentit mbetet pa mbajtës të detyrës, transmeton Anadolu.
Presidenti Emmerson Mnangagwa thirri një seancë të posaçme të Asamblesë Kombëtare të 10-të të Zimbabvesë. Projektligji tani do t’i dërgohet Mnangagwa për miratim.
Një dispozitë tjetër e amendamenteve, e propozuar nga ministri i Drejtësisë, Ziyambi Ziyambi, parashikon që zgjedhja e presidentit të zhvillohet tashmë në parlament nga Komisioni Zgjedhor i Zimbabvesë.
Propozimi për të dyja dispozitat u hodh në votim, ku 226 ligjvënës votuan në favor të amendamenteve dhe 41 kundër, duke tejkaluar shumicën prej dy të tretash të kërkuar nga Kushtetuta. Rezultatet u shpallën nga kryetari i Parlamentit, Jacob Mudenda.
Më herët javën e kaluar, amendamenti gjithashtu u miratua nga dhoma e lartë e parlamentit, ku 75 senatorë mbështetën legjislacionin dhe katër votuan kundër tij.
Ziyambi u tha gazetarëve pas votimit se, sapo Mnangagwa ta miratojë projektligjin, ai do të publikohet në gazetën zyrtare dhe do të bëhet pjesë e Kushtetutës.
“Koha varet nga shpejtësia me të cilën projektligji i transmetohet presidentit. Presidenti zakonisht i miraton projektligjet menjëherë pas marrjes së tyre”, tha Ziyambi.
Me hyrjen në fuqi të ligjit, 83-vjeçari Mnangagwa do të qëndrojë tani në detyrë deri në vitin 2030, dy vjet më vonë nga sa ishte parashikuar fillimisht, pasi ai duhej të largohej nga posti në vitin 2028 pas përfundimit të dy mandateve të plota pesëvjeçare.
Mnangagwa e ka udhëhequr vendin e Afrikës Jugore që nga viti 2017, kur një grusht shteti rrëzoi nga pushteti liderin afatgjatë Robert Mugabe, të cilit ai i kishte shërbyer si zëvendëspresident dhe bashkëpunëtor i ngushtë.