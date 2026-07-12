Parlamenti i sapozgjedhur i Sirisë mban seancën e parë, presidenti Sharaa thirrje për "kapitull të ri"

Serdar Dincel
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
Presidenti i Sirisë, Ahmad al-Sharaa, bëri thirrje për “një kapitull të ri në historinë e vendit”, ndërsa parlamenti i sapozgjedhur zhvilloi të dielën seancën e parë, transmeton Anadolu.
“Sot, Siria po shkruan një kapitull të ri në historinë e saj – një kapitull që pasqyron qytetërimin, vlerat dhe trashëgiminë e saj”, tha ai në një fjalim para Asamblesë Popullore, cituar nga Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
“Së bashku, le të ndërtojmë historinë e një Sirie moderne”, shtoi ai.
Ai u bëri thirrje ligjvënësve që ta shndërrojnë parlamentin në “një model përgjegjësie dhe kompetence”, duke promovuar dialogun, sundimin e ligjit dhe respektimin e institucioneve shtetërore.