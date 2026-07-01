Mohammad Sio
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Parlamenti i sapozgjedhur i Sirisë do të mblidhet seancën e tij të parë të hënën pas një dekreti presidencial që shpall përbërjen përfundimtare të asamblesë, përfshirë një të tretën e anëtarëve të emëruar, tha të mërkurën kreu i komitetit zgjedhor parlamentar të vendit, transmeton Anadolu.
Seanca shënon takimin e parë parlamentar që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assad në tetor 2024.
Në një konferencë për shtyp, Mohammed Taha Al-Ahmad, kryetar i Komitetit të Lartë për Zgjedhjet e Asamblesë Popullore, ftoi zyrtarisht ligjvënësit të merrnin pjesë në seancën inauguruese.
Al-Ahmad tha se mandati i parlamentit, sipas deklaratës kushtetuese, do të zgjasë dy vjet e gjysmë, ose 30 muaj, me mundësinë e zgjatjes.
Ai tha se emërimi i një të tretës së fundit të ligjvënësve synon të krijojë "një përzierje të atyre që sakrifikuan dhe kontribuuan në fitore dhe ekspertëve dhe profesionistëve kombëtarë", duke forcuar gjithashtu përfaqësimin e grave në njohje të rolit të tyre në "arritjen e fitores dhe rrëzimin e regjimit të mëparshëm".
Gratë përbëjnë 15 nga 70 anëtarët e emëruar, sipas dekretit presidencial.
Në anën tjetër, Sekretari i Përgjithshëm i Asamblesë Popullore, Mohammed Hamza Shmout, tha se blloku i emëruar përfshin 23 figura të shquara publike dhe 47 profesionistë dhe ekspertë, midis të cilëve 12 anëtarë me diploma masteri dhe 17 me doktoraturë.