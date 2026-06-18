Paralajmërohet përshkallëzim pasi pushtuesit izraelitë djegin dy xhami në Bregun Perëndimor të pushtuar

Şahin Demir
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Këshilli i Lartë i Fetvasë në Palestinë paralajmëroi të enjten se djegia e dy xhamive nga pushtuesit izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar shënon një përshkallëzim të rrezikshëm në sulmet kundër vendeve të shenjta islame, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, këshilli dënoi sulmin e së mërkurës në dy xhami në fshatrat Jaljilya dhe Al-Mazra'a Al-Nubani, në veri të Ramallahut.
Pushtuesit i vunë zjarrin pjesëve të xhamive dhe lyen me spërkatje slogane në gjuhën hebraike në muret e tyre mes një rritje të sulmeve që synojnë qytetet, vendet e adhurimit, tokat dhe pronat palestineze.
Këshilli e përshkroi incidentin si një përshkallëzim serioz kundër shenjtërive islame dhe paralajmëroi se sulmet e vazhdueshme në objektet fetare mund të nxisin më tej tensionet në territoret e pushtuara palestineze.
Ai gjithashtu vuri në dukje inkursionet e vazhdueshme izraelite në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa dhe kryerjen e ritualeve Talmudike atje, duke i përshkruar veprime të tilla si provokuese dhe një përpjekje për të imponuar realitete të reja në vendin e shenjtë.
Këshilli dënoi më tej sulmet ndaj tokës dhe pronës palestineze, duke thënë se ato janë pjesë e një modeli më të gjerë shkeljesh në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave të të drejtave të njeriut që të marrin përgjegjësitë e tyre ligjore dhe humanitare dhe t'i bëjnë presion autoriteteve izraelite që të ndalojnë sulmet e përsëritura në vendet e shenjta islame dhe të krishtera.
Më 10 qershor, Amnesty International akuzoi Izraelin për udhëheqjen dhe mbështetjen e një fushate të "spastrimit etnik" kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se armatosja e mijëra kolonëve ka kontribuar në përshkallëzimin e dhunës.
Që nga 8 tetori 2023, ofensiva ushtarake izraelite dhe sulmet e okupuesve në Bregun Perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1.169 palestinezë, kanë plagosur 12.666 të tjerë, kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000 njerëzve dhe zhvendosjen e rreth 33.000 personave, sipas shifrave palestineze.