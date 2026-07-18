Paralajmërohet për planet izraelite për mbi 1.000 njësi të reja të paligjshme banimi në Bregun Perëndimor

Rania R.a. Abushamala
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
RAMALLAH/STAMBOLL (AA) - Komisioni Palestinez për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit ka paralajmëruar se Izraeli po avancon plane të reja për vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, të cilat përfshijnë ndërtimin e 1.024 njësive të banimit në më shumë se 1.069 dunamë tokë palestineze, transmeton Anadolu.
Komisioni tha se autoritetet izraelite po përshpejtojnë zgjerimin e vendbanimeve përmes projekteve që synojnë “konsolidimin e aneksimit de fakto dhe zgjerimin e vendbanimeve” në të gjithë territorin e pushtuar.
Sipas komisionit, Këshilli i Lartë i Planifikimit i Izraelit, që vepron në kuadër të Administratës Civile, ka shqyrtuar nëntë plane për vendbanime që nga fillimi i korrikut, të cilat kanë hyrë në fazat e miratimit dhe depozitimit.
Planet përfshijnë 1.024 njësi të reja banimi, prej të cilave 455 janë miratuar, ndërsa 569 janë depozituar për procedura të mëtejshme planifikimi.
Komisioni tha se këto projekte janë pjesë e “një politike sistematike” për të forcuar blloqet e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, përmes zgjerimit horizontal dhe rritjes së dendësisë së banimit për të akomoduar më shumë kolonë.
Sipas komisionit, Izraeli po fokusohet gjithnjë e më shumë në zgjerimin e vendbanimeve ekzistuese, në vend të krijimit të vendbanimeve të reja, duke ndryshuar planet e ndërtimit, rregulloret për përdorimin e tokës dhe zonifikimin për të rritur dendësinë e vendbanimeve.
Ndër projektet, autoritetet izraelite miratuan një plan për zgjerimin e vendbanimit Mevo Dotan, të ndërtuar mbi toka që i përkasin qytetit Arraba në jug të Jeninit, duke shtuar 455 njësi banimi në afro 539 dunamë.
Komisioni shtoi se janë paraqitur edhe dy plane të tjera për zgjerimin e vendbanimeve Beit Hagai dhe Asael në qeverinë e Hebronit në jug të Bregut Perëndimor, të cilat parashikojnë ndërtimin e 569 njësive të banimit në më shumë se 519 dunamë.
Sipas komisionit, planifikimi i vendbanimeve është shndërruar në “një sistem të integruar” për të riformësuar gjeografinë palestineze përmes zgjerimit të vendbanimeve dhe lidhjes së tyre me infrastrukturën izraelite, duke kufizuar njëkohësisht zhvillimin urban palestinez.
Ai e përshkroi këtë politikë si një mjet për të konsoliduar “aneksimin de fakto” të tokave të pushtuara palestineze nga Izraeli.
OKB-ja vazhdimisht ka theksuar se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare dhe kanë paralajmëruar se ato minojnë perspektivën për një zgjidhje me dy shtete.
Palestinezët këmbëngulin që Kudsi Lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre të ardhshëm, bazuar në rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 dhe as aneksimin e qytetit në vitin 1980.