Paralajmërimi për valën e të nxehtit në jug të Zvicrës u ngrit në nivel të lartë rreziku

İlayda Çakırtekin
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Zvicra ka zgjeruar paralajmërimin për valën e të nxehtit me rrezik të lartë në rajonet jugore, ndërsa temperaturat e larta vazhdojnë të prekin pjesë të mëdha të vendit, transmeton Anadolu.
Siç raporton Swissinfo, niveli i rrezikut nga vala e të nxehtit u rrit nga niveli 3 në nivelin 4 në pjesën më të madhe të kantonit jugor Ticino, ndërsa alarmi i nivelit 4 tashmë mbulon rajonin e Rrafshit Qendror Zviceran dhe pjesën frankofone të Zvicrës që nga sot.
Paralajmërimi i nivelit 4, i cili tregon një valë të të nxehtit me "rrezik të lartë", është përhapur në zona të gjera në të gjithë Zvicrën.
Sipas shërbimit kombëtar meteorologjik MeteoSwiss, kushtet e nivelit 4 përmbushen kur temperaturat gjatë ditës tejkalojnë 27 gradë Celsius për të paktën tre ditë radhazi, me pak ose aspak freskim gjatë natës.
Temperaturat kishin kaluar tashmë mbi 30 gradë Celsius në disa zona që të mërkurën në mëngjes, me qytetin e Wynau në kantonin e Bern që regjistroi 31,1 gradë Celsius dhe zonën e Basel-Binningen që arriti në 30 gradë Celsius.
Nxehtësia e vazhdueshme pritet gjithashtu të vazhdojë të ushtrojë presion mbi situatën e rrezikut nga zjarret, me pjesën më të madhe të Zvicrës që mbetet nën nivelin 3, ose në gjendje "rreziku të konsiderueshëm" për zjarret në natyrë.