Paralajmërimi i verdhë për temperatura të larta zgjatet në jug të Suedisë

Burak Bir
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Autoritetet suedeze kanë zgjatur paralajmërimin e verdhë për temperatura të larta në pjesë të mëdha të jugut të Suedisë, transmeton Anadolu.
Qytetet Jonkoping, Karlstad dhe kryeqyteti Stokholm janë ndër zonat për të cilat Instituti Suedez i Meteorologjisë dhe Hidrologjisë (SMHI) ka lëshuar paralajmërim të verdhë për të mërkurën, të enjten dhe të premten.
Sipas SMHI-së, temperaturat pritet të kalojnë 30 gradë Celsius për tre ditë radhazi në pjesë të mëdha të jugut të vendit, përfshirë pjesë të rajoneve Gastrikland dhe Gavle.
“Një sistem me presion të lartë po vjen nga jugperëndimi dhe duket se moti me diell, i nxehtë dhe i thatë do të vazhdojë deri në fundjavë në pjesën më të madhe të vendit”, tha Erik Hoojgard-Olsen nga SMHI.
Agjencia gjithashtu paralajmëroi se në zonat ku është në fuqi paralajmërimi, edhe netët do të jenë të ngrohta, duke e bërë të vështirë largimin e nxehtësisë së grumbulluar brenda ndërtesave përmes ajrosjes.
“Pini ujë dhe shmangni sforcimet. Mbani nën vëzhgim temperaturën brenda ambienteve dhe gjeni mënyra për t’u freskuar”, thuhet në njoftimin e agjencisë.